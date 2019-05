El sevillismo espera que el director general del Sevilla, Monchi, defina pronto el nuevo proyecto del Sevilla con la designación del entrenador que, con casi total probabilidad, sustituirá a Joaquín Caparrós al frente del primer equipo. No obstante, el de San Fernando pide paciencia y asegura que todas las decisiones las tomará el club durante la concentración del equipo en Tanzania, donde el Sevilla disputa un amistoso con el que pondrá fin a una larguísima temporada.

"Es una decisión importante de las muchas que me quedan por tomar. La jornada terminó el sábado, todo lo hemos dejado emplazado a este viaje a Tanzania donde vamos a estar todos para hablar con tranquilidad. No dependía de los resultados sino de las sensaciones. Quiero sentarme con Joaquín y hablar con tranquilidad, todos queremos lo mejor para el Sevilla, lo que decidamos será lo mejor, y hay un margen perfecto en este viaje. No sacar conclusiones porque a veces pensáis una cosa y luego sucede otra. Hay un primer paso que es saber qué sensaciones me transmita estos dos meses Joaquín como entrenador, y una vez que tengo hecho el dictamen para ver si lo que tengo en la mente de futuro también me lo compra Joaquín. Nos ha dado ese viaje a Tanzania donde vamos a estar lejos de la prensa, va a estar el presidente y yo, y vamos a tener tiempo para hablar de todos los pro y contras de las decisiones”, ha indicado Monchi en Radio Marca,

"Hay cosas que me han gustado y cosas que no, pero no puedo hacer un balance tan simplón como éste. Hay cosas que me han gustado del club en general y cosas que son mejorables, por las cuales estoy yo. Tengo que ser capaz de conservar lo bueno, darle un poco mas de mejoría, y lo que creo que no está bien hecho intentar cambiarlo. Ése tiene que ser mi principal objetivo. Cuando volvamos de Tanzania todo estará mucho más claro”, ha continuado el de San Fernando.

Monchi aclara de alguna manera el perfil de entrenador que desea. “Me gustan los entrenadores que cuando tienen el balón tarden mucho en perderlo y cuando no lo recuperen pronto. ¿Refuezos? No hacen falta 14, 15 ó 16, hace falta sentarse con el entrenador y saber qué perfiles necesita. Habrá jugadores que sí y que no los cumplan. Mi decisión con respecto al entrenador no depende sólo del resultado, es un proyecto a largo plazo. No estoy tomando la decisión del entrenador que dirija por los hechos, sino en qué quiero. Una serie de objetivos y ver qué entrenador me llena", cerraba Monchi.