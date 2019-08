Monchi no descarta movimientos tardíos

El director deportivo del Sevilla, Monchi, repasó el estado de la planificación durante la presentación de Rony Lopes como nuevo futbolista de la entidad. El de San Fernando, que especificó que la compra del extremo y la venta de Ben Yedder son operaciones “absolutamente distintas”, no cerró la puerta a la incorporación de un nuevo delantero. “La plantilla no está cerrada mientras el mercado esté abierto”, dijo.

Después de haber realizado un total de diez refuerzos desde que se inaugurase el mercado estival, Monchi admitió que gran parte del puzzle está resuelto. “Siempre hay posibilidad de que haya alguna salida o alguna entrada. Pero no podemos obviar que la parte importante de la planificación ya está hecha”, dijo. Aunque advirtió que “la plantilla no está cerrada” y que “quedan todavía 17 o 18 días” para que el mercado toque a su fin.

“El grueso de la plantilla está terminado. Vamos a seguir trabajando de la mano del Consejo de Administración y del entrenador para valorar en qué podemos seguir mejorando y no vamos a descansar en ese sentido. Pero se ha hecho un cambio importante en la plantilla y estamos muy contentos con lo que se ha hecho”, expuso el director deportivo, que tenía una ardua tarea por delante a principios de mayo, con muchos jugadores que incorporar y otros tantos a los que dar salida. La partida de descartes, de hecho, todavía le dará dolores de cabeza.

Contando las cesiones ya oficializadas de Roque Mesa, Carlos Fernández y Cristian González, defensa central uruguayo que se va al Numancia, son once las salidas que ha tenido que tramitar. Y aún quedan en la plantilla futbolistas como Gnagnon, Kjaer o Arana, que están a la espera de un destino. Monchi subrayó que colocar a los descartes no depende sólo del club nervionense.

“El problema no es sólo del Sevilla. Hay un overbooking de jugadores importante en el mercado. Hay más oferta que demanda y eso complica esta situación, siempre que uno quiera mirar también por los intereses económicos del club. La cuenta de resultados es importante para seguir podiendo comprar jugadores”, especificó.

Aunque la parte más interesante de su comparecencia, sin duda, llegó cuando se le preguntó por la delantera y la posibilidad de firmar a otro más. El director deportivo corroboró que no son dos los 9 con los que cuenta Lopetegui. “Yo, particularmente, cuento que son tres. Porque creo que Munir, como Dabbur y De Jong, también puede jugar de delantero. Ya he dicho antes que no está cerrada la planificación. Pero jugando con un punta, que es como juega el entrenador, tres son bastantes. Eso sí, no le daremos la espalda a posibles opciones interesantes que ofrezca el mercado”, admitió.

Tras la marcha de Ben Yedder, que además ha dejado una cantidad suculenta en las arcas de Nervión, cabe la opción de que Monchi esté contemplando lanzarse a por alguna oportunidad de mercado. Tanto la delantera como la portería podrían ser objeto de una maniobra de última hora. Pues el mercado no ha cerrado.