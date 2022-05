Monchi, la prensa de Madrid y otro agarre con Manolo Lama

Nuevo capítulo en esta guerra sin sangre entre Monchi y la prensa de Madrid. Tras la diatriba contra lo publicado por el diario Marca en su edición de Madrid, al término del partido con el Atlético, el director general deportivo ha discutido, en un tono nada agrio, pero si con retranca, con Manolo Lama, periodista de la Cope.

Este ha intervenido desde la capital en una entrevista de Monchi en Cope Sevilla, para reclamarle lo que dijo de Juanma Castaño en los micrófonos de Movistar Plus. "Lo de Juanma es una cosa totalmente distinta, le hice una corrección con respecto a algo que dijo que no es cierto, que en Sevilla se le dan los títulos a Monchi y los fracasos al entrenador. Y eso es fruto de vivir en Madrid y de no estar en el día a día".

"Yo soy la persona que más ha defendido a los entrenadores que he tenido con diferencia. Siempre me pongo delante de la guerra", continuó Monchi. "A mí lo que me enfada de ayer, porque lo de Juanma es algo pequeño, es una noticia que es portada tres horas en la edición digital del posiblemente periódico deportivo más importante de España junto con el AS, una noticia sin ningún tipo de rigor, que no está contrastada porque es falsa. ¿Que es casualidad que fuera ayer, el día que nos jugábamos la vida?, bueno...".

El asunto con Lama iba por otros derroteros, aunque también tiene de trasfondo el trato que desde la capital de España se le da a la información que llega desde Sevilla, con Monchi como protagonista: "Lo único que te pido es que no dejes en el aire que parece que se habla bien de Monchi porque es amigo de los periodistas de Sevilla, no".

El periodista madrileño le replicó así: "Eres muy buen director deportivo, todos los éxitos deportivos del Sevilla están basados en tu gran gestión, y tienes muy buena mano izquierda, porque sabes darles de comer a los que tienes que darles de comer. A mí lo que me molesta es que digas que los medios de comunicación de Madrid te maltratan".

Inmediatamente, contestó Monchi: "Manolo, yo lo que digo es que no puede quedar en el aire porque Monchi es amigo de periodistas de aquí. Al Sevilla se le trata bien porque ha conseguido retos importantes. A Víctor (Fernández, de Cope Sevilla) lo conozco hace veinte años. Yo he estado sin hablarme con Víctor a lo mejor tres años, de distintas maneras. Con Manolo Aguilar tengo una magnífica relación, con Almansa, y he tenido piques con ellos, con la gente de Sevilla".

"Te equivocas cuando dices que Madrid va contra Monchi o contra el Sevilla", insistía Lama.

Y nueva réplica del gestor sevillista: "Yo sólo hago alusión a algo en la que soy yo la noticia, porque dijeron que yo, Monchi, había tenido contacto con un entrenador".

En el inicio del programa de Cope Sevilla, Monchi recapituló sobre lo que dijo el domingo en el Wanda Metropolitano: "Por cerrar el capítulo de ayer, creo que si alguien ha sido crítico conmigo ha sido el periodismo sevillano, porque es el más cercano y porque yo me he equivocado muchas veces, y yo no creo que hayáis sido más light cuando hayáis tenido que comentar cualquier error mío. El problema es que Madrid está muy lejos. ¿Por qué me rebelo? Yo admito que los que me conocéis en todas mis facetas comentéis aquí aspectos personales, porque me conocéis, lo que no puedo admitirlo es de los que no me conocen. Decir que Monchi bebe en la mano de los periodistas de Sevilla… Eso me duele no por mí, me duele por el Sevilla, por la gente con que trabajo, por mi familia, por mi club, por la cantidad de horas que yo le dedico a esto. Son 20 finales y 10 títulos, no sé cuántas clasificaciones de Europa. No quiero darle más vuelta. Ayer creí que debía hacer esas declaracioens, y las hice de corazón, quizá mucho mejor en el fondo que en la forma".