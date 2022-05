Monchi: "Tengo el culo pelao y las espaldas muy anchas, analizad lo que habéis publicado"

Con la voz rota y muy enfadado con cierta prensa capitalina, pero al mismo tiempo feliz con el Sevilla, Monchi soltó una diatriba contra lo publicado por Marca de Madrid, sobre su presunto contacto con Diego Martínez y la sorpresa que se había llevado Julen Lopetegui, una noticia que calificó de "falsa", "mentirosa" y "oportunista". "Sin contrastar absolutamente nada, sin hablar con el club, hoy ha estado varias horas de portada de un diario de prestigio, creo que no es casualidad", dijo visiblemente cabreado en Movistar Plus.

Monchi reiteró que confía plenamente en Lopetegui. "Julen tiene contrato, tres años consecutivos clasificándonos para la Champions, podemos quedar aún tercero. Yo, que he ganado algo en este club, he quedado tercero una vez, y tenemos esa oportunidad el domingo. Es el año más difícil, el más complicado y hemos estado ahí".

Mónica Marchante, la periodista de Movistar Plus, le preguntó sobre esa noticia en el diario nacional. "Agradezco esa pregunta. Es duro lo que nos estamos jugando y por tener notoriedad y por dar una noticia sin contrastar absolutamente nada, un periodista de un diario que para mí tiene mucho prestigio quiere dar la nota hoy y saca una noticia que, aparte de que es mentirosa y falsa, está hecha con mala leche. Que hoy haya sido esa noticia portada dos horas en la edición digital de ese periódico yo creo que no es casualidad".

El máximo responsable técnico habló de soledad en la Liga ante cierta presión exterior frente a la fuerza del Sevilla. "Esto lo hemos conseguido nosotros con muy poquita ayuda y esto es una muestra más de las zancadillas que nos han ido poniendo, pero este club tiene 132 años y es muy grande. Y si quieren, con este club no van a poder, y si quieren ir contra el director deportivo, no tienen ni idea. Yo tuve un entrenador que era Luis Aragonés, que decía que tenía el culo pelao de montar en moto. Y yo tengo las espaldas muy anchas y el culo pelao. Contra mí no vais a poder, y contra mi equipo, jamás. Analizad lo que habéis publicado hoy, y no lo digo por ti, sin contrastar ni nada, sin comentarlo con el club, sabiendo que no es verdad, para intentar desestabilizar. Afortunadamente este equipo tiene casta y coraje".

Sobre si en el seno del club ya se ha tocado el asunto del futuro de Lopetegui, también lo negó: "Yo no he hablado ni con mis amigos, ni con mi mujer ni con nadie de lo que vamos a hacer mañana, porque lo primero que tenemos que hacer es pensar que voy a hacer yo. Vamos a pensar todos y analizar qué tenemos mejorar. Yo soy el primero que tengo que darme una vuelta para saber si sigo aportando lo que debo aportar. No se ha analizado nada, Lopetegui es un magnífico entrenador, ha batido récords en la historia del club, ¿qué cuestión vamos a tener con Lopetegui? Si hemos conseguido por tercer año consecutivo algo que no se ha hecho en la historia del Sevilla. Dejadnos tranquilos, dejadnos, que nosotros nos entendemos. Y no es por ti, es por el titular de hoy, que no era ni el día ni el momento para hacer ese titular".

¿Pero podría salir Lopetegui aunque fuese motu proprio? "Todos los técnicos tienen cláusula de salida. En-Nesyri se puede ir mañana y Julen también si pagan su cláusula", dijo escuetamente, aunque luego apostó claramente por su continuidad.

Y dio sus argumentos a modo de balance. "Ha sido un año complicado, un año difícil, en el que hemos tenido que luchar muchas veces solos, con los nuestros, con nuestra afición. Y hoy el equipo ha demostrado algo que no se le puede cuestionar, que es tener casta y coraje para conseguir ese punto que nos faltaba, que nos da meritoriamente ese cuarto puesto que hemos peleado, esa clasificación a Champions la hemos merecido durante toda la temporada en un año muy, muy difícil, el más difícil desde que soy director deportivo el que más. Hemos cometido muchos errores, la mayoría son míos. Los errores del Sevilla son míos, porque tengo máxima autonomía, y doy gracias al cuerpo técnico que tengo y a los jugadores que tengo".

¿Y cuál es la explicación para ese sufrimiento? "Ha habido un cúmulo de circunstancias, las lesiones nos han perjudicado mucho. Decisiones que tampoco han sido buenas por parte del director deportivo, el máximo responsable técnico del club, y habrá que analizarlo ahora, para darle una vuelta a todo, para ver si en el Sevilla del futuro tenemos que cambiar algunas cosas, fundamentalmente desde arriba, desde la dirección deportiva. Porque tanto el cuerpo técnico como los jugadores es para estar orgullosos de ellos".