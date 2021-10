Monchi: "Tendremos que tener el máximo control con el balón"

Desde Lille, Monchi ha realizado la habitual entrevista a los medios del Sevilla horas antes del partido clave con el Lille, un encuentro que contará con afición sevillista en las gradas. "Es un reflejo d ella vuelta a la normalidad, ya lo vimos en Granada en Liga, y saber que va a haber más de 500 aficionados sevillistas en Lille es un bonito, una motivación más", dijo al repecto.

Monchi espera "un partido muy físico, dinámico". "Ellos nos va a apretar, y vamos a tener que tener el mayor control posible del balón, porque va a ser un partido dinámico, de idas y venidas", dijo sobre el duelo con el vigente campeón de la Ligue 1.

"Las sensaciones son buenas, ayer estuve viendo el entrenamiento del equipo y están preparados para una gran ocasión, un partido complicado. La gente está metida. Nos enfrentamos a un magnífico rival, posiblemente el más fuerte a nivel individual del grupo. Además, anda como nosotros, con necesidad de puntuar y de victorias. Sensaciones buenas, sabiendo que tenemos un reto difícil, pero ilusionante", dijo sobre la trascendencia del partido.

Las virtudes y el cambio del Lille

El director deportivo ve "fundamental" el doble enfrentamiento con el Lille. "Son dos partidos no digo cruciales, pero muy importante".

La velocidad del Lille es uno de sus mayores peligros: "Es una de sus virtudes, esa transición defensa-ataque. con jugadores como Ikoné, Bamba, Jonathan David, son jugadores velocísimos, físicamente muy potentes. Tienen a un delantero centro que ha encontrado su momento álgido de rendimiento a la madurez, con 35 años, como Burak Yilmaz. Tienen una buena pareja de centrales, aunque no juega hoy Botman, con Djaló y Fonte, un centro del campo que maneja bien los tiempos de partido, laterales profundos, como Celik y Reinildo. Es un equipo muy completo, que no ha empezado bien el campeonato francés, pero sabiendo lo que se juegan es más complicado".

"Pensarán que luego tienen que venir a Sevilla y van a apostar por olvidar la derrota ante el Clermont y se van a centrar al 100% en conseguir la victoria", dijo sobre las intenciones del Lille.

El atasco inicial en la Ligue 1 también tiene su explicación para Monchi: la marcha del entrenador Christophe Galtier al Niza tras hacer campeón al Lille y la llegada de Jocelyn Gourvennec: "Ha habido un cambio importante, en la figura del entrenador. Como todos los cambios de esa entidad es importante y provoca un espacio de tiempo de adaptación, que a veces se consigue y a veces no. Es un cambio de estilo, el actual es un buen entrenador, pero necesita acoplar un poco las piezas".

El asunto de los calendarios

Otro de los aspectos sustanciales ha sido el de los calendarios internacionales de la FIFA: "Me da miedo, porque si la solución es hacer mundiales cada dos años, Virgencita, déjame como estoy. Los clubes somos los grandes perjudicados de estos calendarios tan extraños.".

En ese sentido, ha puesto el ejemplo de Delaney, que apenas tuvo pretemporada y luego ha estado mucho con la selección danesa. "Delaney ha estado más tiempo con su selección que con el Sevilla. Eso no tiene mucho sentido. Ahora viene otro parón, en enero hay otro para las competiciones sudamericanas. No es fácil generar una dinámica de entrenamientos normales. Esperemos que le den una vuelta las federaciones, y también los clubes, que somos los que mantenemos este tinglado".

Confianza en el rol de Delaney: "Thomas no digo que sea una apuesta segura, pero como Fernando, es un futbolista con un bagaje y una experiencia internacional. Los jugadores no son máquinas, tienen que adaptarse, instalarse, su familia… No tuvo pretemporada porque llegó en los últimos días de mercado, con dos viajes de selecciones. Pero Thomas es un jugador que te da una prestancia y una solidez importante y nos va a dar seguro".

Críticas ganando: "Más que la dinámica es la grandeza, tener que dar explicaciones ante esto. Ese es inconformismo es bueno, aunque hay debates que no tienen mucho recorrido. El equipo no juega bien, pero gana, pero el problema será el día que no gane. Entiendo que haya debate, por la dimensión a la que ha llegado el club. Damos una explicación, a una gente le gusta, a otra no. No queremos convencer a nadie. Pero yo sí quiero decir que no voy si encajamos pocos goles es porque jugamos bien".

El sello continuista de Lopetegui: "Es lo que decía el otro día, si fueran los ocho primeros partidos de Lopetegui… Pero nuestra forma de jugar o la imagen del equipo es igual que la de dos años anteriores. El segundo tiempo de Granada fue bueno. Si miramos en el primer año de Julen también encontramos partidos similares. Mantener el ritmo competitivo tan exigente que tiene el Sevilla trae consigo algunas lagunas. Y hay que sobrevivir. Te compro que no está jugando bien, pero gana, cuando juguemos un poquito mejor, imagínate. Todo va con la dimensión que ha cogido este equipo".

Calma con En-Nesyri: Ante las lesiones musculares y la de Youssef fue importante vale más retrasar un poco la reaparición que tener una recaída. Se está yendo con pies de plomo, sobre seguro, pero estamos más cerca que lejos de volver a verlo.

Calendarios: