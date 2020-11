La retirada de Nico Pareja del fútbol en activo ha significado para muchos sevillistas el recuerdo de grandes momentos. El argentino conquistó tres títulos de Europa League en su periplo como jugador nervionense, en 2014, 2015 y 2016 y en su despedida a causa de las lesiones tuvo un recuerdo especial para la entidad del Sánchez-Pizjuán.

"El Sevilla FC sin duda es el club que más me ha marcado. Por tiempo, por historia, por la ciudad, por mis hijas, por el cariño de la gente, etc. Todo eso hace que sea con el que más me siento identificado, también por su cultura de club. Todos los que llegamos en ese 2013 volvimos a crear una dinámica de un equipo comprometido con la camiseta, que luchaba como una familia y que hacía al aficionado identificarse con el equipo, Tengo aquí mi casa, mis hijas son casi sevillanas y nuestra vida está aquí", ha comentado el ya ex defensa argentino en una entrevista en la radio del club.

"Yo tuve la suerte de tener una gran experiencia en Sevilla y hace que todo te atrape aún más. Viví años muy buenos en lo deportivo y en lo personal en un club grande y personal, con unos ideales con los que yo me crié. Me genera una sensación de querer estar siempre jugando en el Sánchez-Pizjuán y dar todo cada domingo con tus compañeros para conseguir cosas importantes", continuó el futbolista que llegó a España en las filas del Espanyol y que recaló en el Sevilla tras coincidir con Unai Emery en el Sparyak de Moscú.

Pareja, según dijo, se queda con dos momentos en su larga carrera: "La primera UEFA Europa League, contra el Benfica, además de la final de los Juegos Olímpicos, han sido los momentos en que más he disfrutado. Poder haber ganado los dos han sido momentos inolvidables en mi carrera. En Sevilla tuve la suerte de jugar muchos partidos para los que uno se hace futbolista. Darle vueltas a eliminatorias pasando por encima del rival, muchas situaciones que la gente no ve... Llegar a ese vestuario el día después te daba una gran alegría".

El argentino, que se marchó al Atlas mexicano en 2018, ha explicado los motivos de su decisión tomada a los 36 años: "He tenido que pasar por momentos difíciles que te dejan enseñanzas y te hacen más fuerte. Al estar otra vez en esta situación, con la pandemia, se hacía difícil estar en condiciones y llevaba tiempo pensando que podía ser el momento de nuevos proyectos y aventuras".