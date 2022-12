Del Nido: "Nada ni nadie impedirá que sea presidente del Sevilla"

Con la rotundidad y la insultante seguridad en sí mismo con la que suele expresarse en todas las situaciones, José María del Nido Benavente ha advertido que “nada ni nadie impedirá que sea presidente del Sevilla”. El principal opositor a la gestión del actual consejo de administración que encabeza José Castro ha asegurado además que no existe “impedimento legal” que le impida votar libremente en cada uno de los puntos del orden día en la Junta General Ordinaria de Accionistas, desafiando así las resoluciones judiciales dictadas en las últimas semanas tanto por parte de la Audiencia Provincial como del Juzgado de Instrucción número 10 de lo Mercantil.

El ex presidente ha comparecido ante los medios de comunicación en una rueda de prensa convocada por él mismo a la que ha acudido junto a su abogado, José Manuel García-Quílez, En el salón Al-Andalus del hotel Alfonso XIII, habló de la próxima Junta, del pacto, que considera que incumplieron Castro y su hijo y de las diferencias con éste, aunque sobre ello tiró del refranero popular para recordar que “entre padres, hijos y hermanos no metas la mano”.

García Quílez explicó primero el tema judicial. “Existen dos procedimientos judiciales que afectan a la celebración de la próxima Junta. El juzgado Número 10 estima íntegramente la petición de medidas cautelares pedidas por mi cliente y se le permite el voto y se impide que sea suplida su voluntad por nadie, incluido el hijo, a partir de ese auto de 5 de diciembre. El derecho de voto lo tiene concedido judicialmente. Por otro lado, hay otro pleito por resolver, sin medidas cautelares. No ha sido parcialmente estimada, fue íntegramente".

Del Nido insistió en que nada le impedirá votar en la Junta en todos los puntos del orden del día. "Si la Junta me lo impide sería un delito. No hay ninguna posibilidad de que sea presidente, ya sea mañana o pasado. Di el paso y ya es sí o sí".

“Soy el socio número 80 del Sevilla FC. Llevo más de 60 años ininterrumpidos en la sociedad, no soy un advenedizo. He estado en todas las batallas liderando los intereses del Sevilla. Me duele muchísimo que no se sepa gestionar una sociedad que tiene muchas posibilidades. No hay un departamento que no esté obsoleto. Los máximos accionistas que apoyan a José Castro siguen siendo responsables. El que quiera venir a mi proyecto tiene las puertas abiertas, pero o cambiamos o nos vamos al garete”, pronunció vehementemente Del Nido.

“Lo primero que necesita es un capitán que lo dirija. Alguien que tenga la experiencia y los conocimientos y que pueda ganarse el respeto de la afición. A lo mejor al principio no tuve el apoyo de todos, luego el 70 por ciento. Me pitó el estadio y al final creé unas estructuras que han estado funcionando, pero que había que haber metido inyecciones para adecuarlas al siglo XXI”, agregó.

El pacto de gobernabilidad

Del Nido dio su versión sobre el pacto que firmaron los máximos accionistas en noviembre de 2019 y que, en su opinión, fue roto sólo dos meses después por Castro y su hijo Del Nido Carrasco.

“Yo firmé un pacto de intenciones catalogado por la Audiencia Provincial bajo unas condiciones con el resto de grandes accionistas en noviembre de 2019. A primeros de enero se reúnen Castro y Carrasco se subieron un 30% un sueldo, y le ponen un suelo de 150.000 euros Guijarro hijo y a Carolina Alés, Ya habían roto el pacto. Al año siguiente le suben 250.000 euros al responsable de la familia Carrión”, argumentó el ex presidente, que añadió: "Si ese pacto no funciona porque quien tiene el mando lo está llevando a la ruina, ¿qué hay que hacer, respetar el pacto?".

Las relaciones con su hijo José María. "Dice el refranero popular que entre padre, hijo y hermano no metas la mano. Para mí mi padre era Dios, y ustedes lo conocían. Si me decía que me tirara de una azotea buscaba las más alta. Yo tengo nada más que seis hijos. Ese motivo que he explicado de la subida del sueldo y otros había hecho que perdiera la confianza. Mi hijo José María tiene 51 acciones a su nombre, a nombre de Nervión Grande, un tercio de unas 300. En números redondos tiene 160 y tantas acciones, yo tengo más de 27.000. Si la familia Del Nido tiene 27.000 y él 150, digo yo (enfatizó), que para tomar las decisiones tendría que ser consultado y tendría algo que decir".

Los americanos. “No se puede hacer una idea el trabajito que me cuesta explicar una y otra vez esto. A 777 Partners, los americanos, lo traen don José Castro Carmona, don Rafael Carrión y don Francisco Guijarro, enriqueciéndose el primero con ellos, a quien le compraba acciones a sevillistas a 500 euros y se las vendía a 1.500. No tengo ningun pacto con el que llamáis el americano para vender 150 acciones al trimestre , ni al quinquenio. Que yo tenga que desmentir a José Castro que es el más mentiroso que hay en el mundo... manda bemoles".

Gestión caótica. "Con 250 millones de presupuesto, con la cuarta plantilla mas cara de España, con pérdidas de 65 millones de euros en los tres últimos ejercicios con dos de ellos en Champions... que se quiten la venda que tienen".