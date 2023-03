Del Ojo y Serrano se hacen cargo del Sevilla C, un filial que puede tener los días contados

La entrada de Juan Díaz Quinta en el cuerpo técnico de José Luis Mendilibar en el primer equipo por su amistad con el entrenador vasco ha hecho que el Sevilla tenga que mover piezas en los staffs de los distintos equipos.

Juan Díaz dirigía hasta ahora al Sevilla C, segundo filial sevillista que precisamente esta campaña está haciendo una de sus mejores temporadas en el grupo X de Tercera RFEF. De hecho, el equipo, quinto con 43 puntos, está en puestos de play off de ascenso a Segunda RFEF pese a que la última jornada perdió ante el Ayamonte (3-1), aunque no puede subir bajo ningún concepto ya que el Sevilla Atlético, si no desciende, impediría que militara en la misma categoría. Lo que ocurre es que si el filial que dirige Antonio Hidalgo confirma el descalabro con su segundo descenso consecutivo, arrastraría a una categoría más baja a este equipo.

Sólo quedan tres jornadas de Liga en Tercera y para ello, el organigrama técnico de la cantera ha reestructurado el cuerpo técnico de este equipo con la llegada de José Serrano, hasta ahora técnico del juvenil de Liga Nacional al Sevilla C para formar un tándem con Juanjo del Ojo, quien ya estaba al frente de este grupo en el plano de la preparación física y que llevará el peso de este nuevo cambio.

Del Ojo tiene experiencia a más alto nivel. Primero en el propio Sevilla cuando fue el preparador físico titular del primer equipo al final de la temporada 17-18 cuando Joaquín Caparrós relevó a Vincenzo Montella y después en el Mónaco formando parte del cuerpo técnico de Robert Moreno. Además, en el Sevilla ha sido coordinador del área de optimización del rendimiento y preparador físico varias temporadas del equipo juvenil de División de Honor que disputó algunas temporadas la Youth League con Agustín López como entrenador.

Al Sevilla C le quedan tres partidos para acabar la temporada, ante Ceuta B, Rota y Cartaya, y esperar a lo que haga el Sevilla Atlético, ya que su futuro puede ser determinante para que este equipo siga existiendo, ya que, como hemos dicho, un descenso del primer filial provocaría una situación rocambolesca, ya que no sólo si se clasificara para el play off de ascenso no podría disputarla sino que además lo obligaría a descender a División de Honor Andaluza, lo que podría plantear, en la política de recortes de gastos de la cantera, que dejara de competir y se suprimiera en busca de una fórmula más beneficiosa para la entidad como un club conveniado.