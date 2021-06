Óliver Torres cambia de representantes para crecer en el Sevilla

El mercado está absolutamente parado y esa tesitura cualquier oferta medio jugosa por un futbolista que no sea un pilar del Sevilla podría ser bienvenida por la dirección deportiva y el comité ejecutivo. En este caso estaba Óliver Torres, quien después de dos temporadas en Nervión no ha terminado de romper. Es un futbolista, empero, con un talento enorme y aún por explotar. Él quiere hacerlo en el Sevilla y quizá por ello ha cambiado de agencia de representación.

El extremeño trabajaba hasta esta semana con Puyol, De la Peña & Sostres, pero You First Sports se ha hecho con su representación y así lo anunció la propia agencia este jueves, incluyendo un vídeo muy vistoso con imágenes del futbolista y la ciudad de Sevilla, el Ramón Sánchez-Pizjuán y el escudo del club de Nervión... El mensaje era claro: Óliver Torres está plenamente integrado en la ciudad y el equipo y quiere dar un paso más.

Se da la circunstancia que la agencia You First Sports es de origen sevillano y aquí ha crecido hasta convertirse en una referencia nacional, de la mano de un hombre que goza de la confianza plena de Monchi, como Álvaro Torres. Además, tiene de subalterno de lujo a un ex compañero del ex guardameta de San Fernando, Loren del Pino, con lo que los puentes para la confianza están tendidos desde dentro.

No quiere decir esto que con la nueva agencia Óliver Torres tenga garantizado nada en cuanto a protagonismo. Un club como el Sevilla, instalado en la élite, no entiende de nepotismos ni amiguismo, ni muchísimo menos. Pero sí pueden influir positivamente esos lazos tradicionales entre Monchi y esta agencia sevillana. El contacto será de mucha más confianza que con Carles Puyol o Iván de la Peña, evidentemente, ante cualquier inconveniente que surja durante la temporada.

Así, Óliver Torres está llamado a dar ese pasito que siempre se le ha esperado en esta tercera temporada en el Sevilla, descartado como está que sea un futbolista transferible: el extremeño está llamado a exprimir su talento y a ganarse un poco más la confianza de Lopetegui, al que ya tuvo en el Oporto. De hecho, fue clave para su llegada al Sevilla en 2019, en una operación muy madurada y extensa en el tiempo, según reconoció luego el propio Monchi. Óliver Torres quiere crecer en el Sevilla y está dando pasos para ello.