Pablo Machín tiene más donde elegir

A las diez y media se entrenó el Sevilla en Lezama para preparar su segunda visita a San Mamés en tres días. Y tras una suave sesión, Pablo Machín atendía a la prensa remarcando un agradecimiento: "Hemos elegido quedarnos estos días en Bilbao porque es lo mejor, para mí el descanso es tan importante como el trabajo. Y he de agradecer como siempre el señorío del Athletic, que nos ha puesto todas las facilidades para trabajar de la menor manera y preparar el partido de la mejor forma". El soriano reflexionó sobre los asuntos de plena actualidad en el Sevilla, el segundo 'round' en el Bocho... y los nuevos fichajes.

Munir y Wöber

"Munir aportará competitividad. Teníamos tres delanteros en plantilla más otros que se adaptan como Promes, Nolito o Sarabia. Uno de los tres (Muriel) nos pide salir y tenemos que incorporar a otro. Es un punta no sólo de presente, sino de futuro, al cual otros muchos clubes también querían, pero se ha decidido por el Sevilla. Y eso es muy importante para nosotros. No quiere estar en un segundo plano sino estar en primera línea como hizo en el Alavés, y el Sevilla es ideal para él. Siempre ha hecho goles, en el Alavés y el Valencia ha adquirido otros roles, como más implicación en el trabajo defensivo. Queremos hacerlo mejor futbolista de lo que ya es".

"Y Wöber no es un jugador tan conocido como Munir, el Ajax trabaja muy bien y lleva años allí. El club quería un central zurdo y rejuvenecer la defensa, y Wöber es versátil, tiene envergadura pero es ágil y rápido para su gran estatura (1,90 metros), además de buena salida de balón. Es joven y no le debemos exigir mucho desde ya. Tiene un futuro muy alentador".

El Athletic de mañana

"Tendrá muy poco que ver con el del jueves, muchos de los juugadores no serán los mismos y el hecho de que ganáramos con ese resultado hará que ellos estén aun más implicados en ser más competitivos. No podemos confiarnos en absoluto, no tendrá nada que ver. No sé cómo tiene a sus futbolistas. Jugadores claves como Williams y Muniain saldrán de inicio, no sé como han acabado Aduriz y Raúl García, los dos primeros son jóvenes y tienen velocidad, calidad y gol, y los dos veteranos le dan juego aéreo y hacen un equipo difícil de contrarrestar. Desde que está el nuevo entrenador, llevan dos victorias y dos empates en Liga, eso es para respetarlo. Con Garitano el equipo no se complica tanto en la elaboración. A nadie le gusta perder dos veces consecutivas, en su casa aprietan mucho, menten muchos centros al área y tienen excelentes rematadores en el juego aéreo, tienen muchos argumentos para que estemos prevenidos".

Rotaciones

"Los cambios serán similares a los de ellos. El jueves jugamos dos futbolistas que actuaron el partido anterior ante el Atlético y ellos tres, llevamos nuestras jornadas de competición. Dispondremos de un equipo fiable, podemos contar con muchos futbolistas y estamos en disposición de competir y conseguir la victoria. Lo normal es que los jugadores del jueves estén más cansados que los habituales de la Liga, alguno por necesidad tiene que repetir este domingo y otros tendrán su oportunidad durante el partido".

Nolito, muy dudoso

"Nolito no ha podido acabar el entrenamiento después de hacer un magnifico partido de Copa, no sé si podremos contar con él. La convocatoria, entre las sanciones del Mudo y Carriço y la posible baja de Nolito la tenemos prácticamente hecha".