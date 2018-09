Pablo Machín: "Estoy sorprendido e indignado"

Pablo Machín compareció visiblemente molesto en la rueda del prensa post partido. Una derrota podía entrar en sus planes, pero la forma en que se produjo, desencadenada por "una decisión injusta", lo indignó sobremanera.

Expulsión de Roque mesa: "Pensaba que el criterio del árbitro había sido correcto, pero lo acabo de ver repetido y es una clara agresión del portero. Era penalti. Estoy muy contrariado. Eso lo están viendo un montón de personas, y más allá del calentón de ahora o de mi situación partidista, es muy evidente que el portero va con el codo. Por eso le doy toda la razón a Roque, que está sufriendo en el vestuario".

El VAR: "El bar está para tomar cervecas y vinos. El VAR está para impartir justicias cuando el árbitro no ve determinadas acciones. Pero ahora que he visto lo que ha pasado, estoy sorprendido e indignado de que eso no se haya pitado".

Consecuencias de la expulsión: "Es que no es sólo la expulsión de Roque. Es la no expulsión nuestra, del del portero de ellos, un penalti que no se pita... El partido hubiera cambiado por completo. Esa acción es clave para decir que, de haberse pitado de otra manera, el partido hubiera tenido otro color".

Desarrollo del partodo: "Ellos apretaron bastante bien, tuvieron el dominio territorial por partes, pero nosotros no sufrimos ocasiones claras. Tuvimos algunas para marcar, como la de Mercado, o la del larguero tras el tiro de Navas. Pero cuando veíamos que era nuestro momento, nos privaron de hacer nuestro partido y de haber tenido más oportunidades".

Mensaje para la afición: "Sentimos muchísimo no poder brindarles la victoria, sabemos que después de esta actuación con el VAR nos hemos visto muy perjudicados".

Jugadores: "Siempre quiero que lo dejen todo en el campo y lo han hecho, no les puedo reprochar nada. A estas alturas de temporada y con un jugador menos era difícil hacer más de lo que hemos hecho tras lo que pasó con el VAR".