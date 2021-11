El Papu Gómez invierte en el mundo cripto en San Lorenzo de Almagro

El futbolista sevillista Papu Gómez figura como uno de los miembros de una empresa dedicada al negocio de las cripto, el dinero virtual en todas sus variantes, que tiene previsto lanzar una colección del club argentino San Lorenzo de Almagro, la entidad en la que despuntó el jugador en su juventud.

Según una noticia publicada por el periodista Diego Paulich en la edición digital del diario Olé, el club del que es hincha el Papa Francisco ha llegado a un acuerdo con Shirtum, una empresa de la que es socio el jugador nervionense, además de otros personajes conocidos del mundo del cine en su país.

Al parecer, según la citada noticia, Shirtum es una plataforma virtual que desarrolla NFT (las siglas en inglés de Non-Fungible Token), es decir, activos digitales únicos, que no se pueden duplicar. Son una especie de piezas de colección que después se pueden comercializar.

