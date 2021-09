Papu Gómez: "En la zona del 10, libre, me siento cómodo"

Uno de los futbolistas más felices tras el triunfo del Sevilla ante el Valencia era el Papu Gómez, autor del tempranero 1-0 que encaminó la victoria local. "Estoy muy feliz y a gusto con el equipo. Le dimos vuelta a la situación, ya que el otro día no estuvimos cómodos y demostramos lo que es el Sevilla", indicó el protagonista.

"Ajustamos algunas cosas que no salieron el partido anterior, mejoramos y de esas presiones vinieron los goles", señaló el argentino, "contento" por su tanto y esperanzado en que "ojalá se abra el arco". "Tengo que aportar goles y asistencias. Para mí es importante y da confianza", indicó el jugador, que aseguró sentirse mñas cómodo en la posición de media punta. "Cerca del punta me siento mejor. Ahí es donde he jugado los últimos años, libre. Me sentí muy cómodo", aseguró.

Sobre la vuelta del público al estadio afirmó: "Es hermoso sentir el calor de la gente. La afición es muy importante para nosotros, porque sentimos el apoyo cuando las cosas van mal".

El Sevilla se enfrentará el sábado al Espanyol, poque la liga "no para". "Hay que recuperarse para llegar en las mejores condiciones al próximo partido. Es un calendario muy apretado por las selecciones, pero somos profesionales y sabemos lo que hay que hacer. Unas veces mejor, otras peor, pero siempre lo damos todo", finalizó.