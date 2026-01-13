El Gobierno descarta expropiaciones en Matalascañas tras los daños por el temporal

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha confirmado este martes que el Ejecutivo central no contempla realizar expropiaciones en la playa de Matalascañas, ubicada en el municipio de Almonte, como respuesta a los destrozos causados por los últimos temporales en el paseo marítimo. La representante gubernamental ha valorado el trabajo continuo que el Gobierno está desarrollando para la protección y regeneración del litoral.

Rico ha explicado que el Gobierno está aportando 700.000 metros cúbicos de arena mediante draga, una actuación fundamental para reforzar la playa frente a la erosión. Esta intervención, con una inversión de casi seis millones, se complementará con el recrecimiento de nueve espigones que permitirán mantener la arena en la zona y aportar mayor solidez al litoral, garantizando así la estabilidad de la playa.

La subdelegada ha recordado que también se ha trasladado al Ministerio de Política Territorial la solicitud de declaración de zona afectada gravemente por emergencia de protección civil, un acuerdo que deberá ser aprobado por el Consejo de Ministros de cara a la posterior convocatoria de ayudas destinadas a la reparación de infraestructuras y daños ocasionados por los fenómenos meteorológicos.

Más de 21 millones de euros en actuaciones

En este contexto, Rico ha destacado que el Gobierno ha apoyado al Ayuntamiento de Almonte con más de 21 millones en distintas actuaciones, a los que se suman otros 400.000 euros concedidos recientemente para la subsanación de desperfectos en el paseo marítimo a la altura de Caño Guerrero. La subdelegada ha insistido en que todas las actuaciones se desarrollan de manera transparente, técnica y legal, centradas exclusivamente en la regeneración y protección del litoral.

Reunión en el Ministerio de Transición Ecológica

Rico ha informado de que este miércoles está prevista una reunión en el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco), en la que se abordarán las actuaciones inmediatas y se avanzará en la definición de medidas estructurales y definitivas a largo plazo, que garanticen la protección sostenida del litoral y la tranquilidad de los vecinos.

Acta notarial del Ayuntamiento de Almonte

Por su parte, el Ayuntamiento de Almonte ha levantado acta notarial para dejar constancia fehaciente de los efectos del último temporal en el paseo marítimo de Matalascañas. El documento acredita que en las zonas donde no existía la cota adecuada de arena los daños han sido más graves, mientras que en las zonas donde sí existía aporte de arena, el paseo no ha sufrido desperfectos.

Esta documentación servirá como prueba jurídica en una reclamación de responsabilidad patrimonial, al demostrar la relación directa entre la ausencia de arena y los daños producidos. El Ayuntamiento ha estimado inicialmente en nueve millones de euros la inversión necesaria para reemplazar todo lo que ha desaparecido. El Consistorio mantendrá el próximo día 14 en Madrid una reunión con el Ministerio para la Transición Ecológica con el fin de abordar la situación en la que se encuentra la playa y buscar soluciones definitivas.