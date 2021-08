Paradela: "Los 16.000 aficionados animarán como si el Ramón Sánchez-Pizjuán estuviera repleto"

Jorge Paradela, director general de Negocio del Sevilla FC, atendió al programa Estilo Sevilla de Sevilla FC Radio para analizar y solventar dudas sobre el proceso de reparto de entradas para el encuentro frente al Rayo Vallecano y siguientes, no sin antes celebrar la vuelta de los aficionados al Ramón Sánchez-Pizjuán: "Lo primero es celebrar la vuelta de nuestra gente a casa, la vuelta de nuestros aficionados al estadio. Por eso decimos que vuelve la magia al Ramón Sánchez-Pizjuán. Es cierto que tendremos que esperar un tiempo para tener nuestro estadio lleno como nos gusta, pero estamos convencidos de que los 16.000 aficionados que van a poder acompañarnos el domingo con el Rayo van a animar al equipo como si el estadio estuviera repleto. Cada aficionado va a animar al menos por tres personas. Eso es lo primero que hay que celebrar".

La división en dos grupos de los partidos de la temporada 2021/2022 era el primero de los puntos a analizar dentro del reparto de entradas: "Lógicamente, la seguridad y salud de nuestros aficionados, así como la de nuestros empleados y colaboradores, es la premisa básica que debe guiar nuestra actuación en estos momentos. Tenemos que seguir las recomendaciones de la Junta de Andalucía, es la que establece el aforo determinado. El hecho de dividir los partidos en dos grupos tiene mucho que ver con conocer el interés que despiertan los distintos partidos y el comportamiento de nuestra gente. Hay un grupo de cuatro partidos, aquellos con el FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Real Betis, que son los que despiertan un mayor interés, constituyen un primer grupo. Lo hacemos así para tener mayor certeza a la hora de aumentar la probabilidad de que nuestros puedan asistir al menos a uno de esos partidos que conllevan mayor expectación. Si tienes la suerte de ser un agraciado para venir al encuentro con el Rayo Vallecano, lo más normal es que en el siguiente partido de ese grupo, que calificamos como grupo 2, tengas menos probabilidad de poder asistir para dar la opción a aquellos que no han sido agraciados en el primer sorteo. Cuando llegue el partido contra el FC Barcelona, previsto para la jornada 4, ese sorteo se hará desde cero. No tendrá nada que ver con si has ido o no al partido con el Rayo Vallecano, ya que consideramos que el nivel de expectación es más alto. De ahí viene la decisión".

Jorge Paradela hizo hincapié, dentro del segundo punto de análisis, en el aforo real del estadio, algo inferior al 40% permitido: "La primera premisa es la seguridad y salud de todos los que acudan al estadio. El aforo máximo permitido es del 40%, pero en las recomendaciones que nos pasa la Junta de Andalucía hay algún detalle más. La necesidad de dejar un asiento de separación entre aficionado y aficionado, y una fila libre a tu espalda. Eso reduce el aforo respecto a esa cifra de partida del 40%. Vas a poder inscribirte con otra persona o con dos personas más, grupos de dos o tres. Ese grupo de dos y tres, abonados dentro de la misma zona del estadio, sí van a poder sentarse juntos. Eso vuelve a elevarnos una cifra que quedará cercana al 40%".