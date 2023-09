'777 Partners' se hace con el 94% del capital del Everton

El fondo estadounidense 777 Partners, que posee un paquete de acciones del Sevilla que no llega al 10% del capital social de la entidad, ha llegado a un acuerdo para comprar el club inglés Everton por una suma no desvelada, según confirmaron ambas partes este viernes en un comunicado.

El inversor norteamericano, con sede en Miami, ha forjado un acuerdo condicional para adquirir el 94,1 % de la participación en la entidad inglesa hasta ahora en manos del empresario británico iraní Farhad Moshiri. No se han desvelado detalles financieros (aunque circulan cifras en torno a los 680 millones de dólares), aunque un comunicado emitido por ambas partes indica que esta inversión reforzará el balance de cuentas del Everton y garantizará "una completa financiación" de su nuevo estadio. Ambas partes confían en validar el acuerdo para finales de este año.

777 Partners has signed an agreement with Farhad Moshiri to acquire his full stake in Everton Football Club, which accounts for 94.1 per cent of the Club’s shares.