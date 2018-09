La cesión de Ganso al Amiens ya es oficial

El Sevilla ha hecho oficial la cesión de Paulo Henrique Ganso al Amiens francés al llegar a un acuerdo por el que el jugador brasileño competirá en la Ligue 1 hasta final de temporada. El ex jugador de Santos y Sao Paulo, con tres años aún de contrato, se había negado hasta ahora a salir del Sánchez-Pizjuán pese a las invitaciones del club nervionense, que se planteaba incluso dejarlo sin ficha. Ganso acumula en el Sevilla 28 partidos oficiales, con 7 goles y 6 asistencias.

Mientras, la actividad sigue en las oficinas del Ramón Sánchez-Pizjuán, aunque la llegada de Quincy Promes puede poner punto y final al capítulo de refuerzos para la próxima temporada. A unas horas del cierre del mercado (0:00 horas), las sensaciones que hay en la secretaría técnica que lidera Joaquín Caparrós es que no se van a producir demasiados movimientos, aunque todo puede cambiar en un solo minuto.

La opción de inscribir a Cristian Portu se ha desvanecido en las últimas horas, ya que el Girona ha querido apretar más en la negociación aprovechando la premura del Sevilla (más o menos como hizo el Spartak de Moscú por Promes), pero en esta ocasión los nervionenses no están dispuestos a seguir el juego. La excusa es que el club catalán desea a Ángel (Getafe) y no logra convencerlo, pero al final todo es cuestión de dinero, de ahí que no haya que descartar nada de aquí al final de la noche.