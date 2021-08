Augustinsson: "Me gustan los retos y sé que Acuña es muy bueno"

Ludwig Augustinsson (21-04-1994, Estocolmo) ha sido presentado oficialmente como nuevo jugador del Sevilla hasta el 30 de junio de 2025. Después de aterrizar el sábado en Sevilla, conocer el club por dentro, firmar por cuatro temporadas el pasado domingo y también luego de ejercitarse ya con sus compañeros este lunes, el lateral izquierdo sueco ha atendido a la prensa para explicar sus motivaciones e ilusiones en su nueva aventura.

"Es un desafío enorme, siempre me han gustado los desafíos, desde que era un chaval he tenido grandes sueños y venir a este gran club es enorme para mí", comenzó diciendo.

El lateral zurdo sabe que tendrá la dura competencia de Acuña. "Me gustan los retos y en este club, en los clubes top, siempre hay una gran competencia, y si no quisiera este tipo de cosas me podría haber quedado en el Werder Bremen. Quiero demostrar que quiero jugar y también sé que Acuña es muy bueno y ha dado un rendimiento muy bueno, a ver qué sucede. Con el entrenador he hablado un poco, me ha estado empujando en el entrenamiento. Tengo que adaptarme lo antes posible y estar en el día a día cada vez más en forma, conocer a mis compañeros y alcanzar el más alto nivel lo antes posible".

La alta competitividad de la Liga, los altos objetivos en los tres frentes competitivos y su lucha por el puesto con Acuña lo invitan a una rápida adaptación. Augustinsson insistió mucho en este aspecto: "Quiero conocer a los compañeros, conocer el club y estar en forma lo antes posible para estar preparado. Mi objetivo es jugar lo máximo posible, pese a que en un club como el Sevilla siempre hay una competencia muy alta, pero también hay muchos partidos, es normal. Voy a dar el cien por cien cada día y voy a dar lo mejor por este club".

Para ello cuenta con el apoyo de su nuevo vestuario, que le ha dado una gran acogida: "Me han dado una bienvenida muy cálida. Muy amistosa, muy positiva, muy amigable. Hay un espíritu de equipo muy bueno y muchos de ellos me han dicho que si necesito algo lo llame o lo pida. Me tengo que adaptar a una nueva forma de entrenar y de jugar, pero voy a intentar aportar lo que tengo. La bienvenida ha sido muy cálida, tanto de los jugadores, de los fans, del personal, el presidente… Estoy muy contento con la bienvenida, me han ayudado mucho".

Aprender español, prioritario: "Creo que soy bastante fácil a nivel de adaptación. Soy sociable y los primeros días han sido difíciles por el clima, pero ya me estoy acostumbrando y cuanto más tiempo pase más me aclimataré. Para mi familia, también. Nos hemos trasladado mucho en mi carrera. Intentaré conseguir un profesor de español rápido, porque es importante. Y mi mujer también lo hará. Creo que no habrá ningún problema".

Su aportación táctica: "Lo que yo puedo aportar es que paso bien el balón, intento correr mucho arriba y abajo, para que haya combinaciones, participar en las acciones ofensivas, participar mucho también en la parte ofensiva. Y en la parte defensiva puedo demostrar que soy agresivo, que cierro mi lado. Y demostrar mi buen pie izquierdo en el campo. Quiero dar asistencias y ser estable en la parte defensiva, cerrar mi lado. Corro mucho en la banda izquierda. Quiero ayudar a mis compañeros".

Perfil futbolístico: "Me describiría como muy profesional, intento tener en cuenta todos los detalles. Siempre estar preparado, siempre hacer todo lo que pueda, maximizar mi carrera y dar el máximo en cada entrenamiento".

Ganar la Liga, muy difícil: "Creo es una competición del más alto nivel la Liga, así que es difícil. No puedo decir mucho, llevo sólo unos días. Cuanto más entreno, más hablo con el entrenador y la gente del club. Ganar la Liga es muy difícil. Vamos a ver. Creo que el Sevilla puede tener muy buenos resultados en la Liga, pero ganarla… no quiero opinar porque es muy difícil".

El momento de su carrera: "Para mí es una gran oportunidad venir aquí. He estado cuatro años en al Bundesliga y creo que es un gran reto. Es un club distinto y me va a desarrollar fuera y dentro del campo. Estoy deseando meterme en todo y empezar a rendir para mi equipo. Es una temporada importante, en la Liga, la Copa y la Champions, así que cada día voy a entrenar al más alto nivel".

Encantado con el estadio y la afición: "Lo más impresionante es el estadio, sin haber visto toda la ciudad. Estuve aquí hace seis años y me impresionó muchísimo, entonces no pensé que podría estar aquí, y estoy encantado. Ver el partido el domingo fue estupendo, había 16.000 espectadores y sentir el ambiente… Es difícil imaginar cómo será cuando esté lleno. Estoy deseando jugar, va a ser un momento especial para mí entrar en el campo. Esto es lo que más me ha impresionado".

Acogida en el vestuario: "Todos me han dado una muy cálida bienvenida. Es más fácil comunicarme con los que hablan inglés. Pero muchos me han dicho que los llame si necesito algo. Ha sido muy fácil llegar aquí".

Primer sueco en el Sevilla: "Fue una sorpresa esto, no lo sabía y estoy muy orgulloso de ser el primer sueco, pero también es una responsabilidad. Quiero demostrar que Suecia tiene futbolistas suecos y ser el primero es muy especial. Creo que ahora en Suecia será más seguido el Sevilla. Es una responsabilidad y es algo que me gusta".

Levantar un título: "Claro que sí, el Sevilla ha demostrado especialmente en Europa que puede ganar títulos. Y ver los trofeos en el estadio es una motivación para cualquiera. Hace dos años ya ganaron y es un sueño. Han demostrado en su historia que es posible. No quiero hablar demasiado, quiero trabajar y demostrarlo en el campo, creo que es lo mejor que puedo hacer, también como equipo. Tenemos sueños y ese es uno de los sueños".

El derbi: "Ya he jugado derbis en otros clubes, pero sé que este derbi es uno de los más grandes en Europa, porque hay una rivalidad muy fuerte y creo que es algo bueno. El ambiente es increíble y consiste en ganar para el club y para los fans. Son partidos que pueden cambiar la temporada, te pueden dar una confianza muy buena".