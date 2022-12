¿Qué llevaba Del Nido al juzgado en una cuidada bolsa de damasco rojo?

José María del Nido, acompañado por su abogado José Manuel García-Quílez Gómez (de Zurbarán Abogados) y del consejero Enrique de la Cerda Cisneros (de Bufete Cisneros), ha llamado la atención al acudir a la vista para la petición de medidas cautelares contra el pacto de gobernabilidad que rige en el Sevilla al hacerlo con una curiosa y bien cuidad bolsa de damasco rojo, atada con un cordón de seda también rojo.

El letrado que lo ha asistido en esta vista que ha tenido lugar en el Juzgado de Primera Instancia número 10 de Sevilla, en Viapol, también portaba un saco de damasco. Según ha podido saber este diario, lo que portaban ambos abogados eran las togas con las que han subido al estrado.

La jueza titular del Juzgado no ha permitido declaraciones a los testigos que había solicitado Del Nido para defender sus argumentos sobre la necesidad de liberar su voto de ese pacto de gobernabilidad. Tampoco ha permitido declaraciones de las partes.

Así, pese a que Del Nido no ha hablado durante la vista, sí ha subido al estrado junto a García-Quílez en ejercicio de su derecho a hacerlo como abogado, aunque no declare. Un derecho que está reconocido por el Estatuto de la Abogacía. Así, ha sido curiosa la imagen que sólo han podido ver los que estaban en la salda del ex presidente del Sevilla togado, aunque la jueza ha entendido que para resolver si atiende o no su petición de medidas cautelares, mientras sigue esta causa por lo civil, no hacía falta ningún testimonio ni interrogatorio.

Los abogados de las partes sólo han aportado contratos y pruebas documentales, ya que para la adopción de medidas cautelares sólo hace falta algún indicio y por tanto con los papeles presentados era suficiente para dar vía o no a la cautela solicitada previa a la Junta de Accionistas del Sevilla, fijada para el 29 de diciembre. Las partes creen que en una semana o dos a lo sumo debe resolver la jueza.