Quique: "He visto llorar a sevillistas y ahora me alegro por ellos"

Quique Sánchez Flores estaba más que satisfecho con el triunfo y el trabajo de sus futbolistas pese a la primera mitad tan mala que ofrecieron sus jugadores. Con la victoria llega la tranquilidad y ahora sí puede pensar el Sevilla en el derbi. Sobre todo porque ve que ya existe la tranquilidad de tener un colchón de 12 puntos sobre el puesto de descenso.

El técnico madrileño sí reconoció la dificultad que tuvo su equipo contra el Mallorca durante la primera mitad: "Hemos tenido muchas dificultades para enlazar pases. Y en el segundo tiempo sí hemos hecho un buen partido y hemos hecho situaciones de gol para cambiar la dirección del partido".

Sobre la situación del equipo tras este triunfo tan importante, dijo: "Es una aventura difícil de explicar y cuando acabe la temporada ya explicaremos esta montaña rusa de emociones en una situación difícil, de precariedad, de momentos complicados... Es un proceso muy largo pero estamos muy lejos del temor que tenían los aficionados sevillistas. Trabajamos para ellos y ojalá se sientan mejor".

"He visto llorar a sevillistas que se han acercado a mí abrazándome y pidiéndome por favor que no bajara, y ahora me acuerdo de ellos, no sé dónde estarán, en sus casas ya tranquilos, porque su equipo sale de una situación caótica", añadió en la sala de prensa ya.

También habló de Gudelj, que se retiró en el tramo final del partido con molestias en la rodilla derecha, distinta a la que tuvo que operarse por el menisco. "Ha hecho un gran partido y ha sentido algo extraño y ha salido del campo. Desde su vuelta ha aportado mucho", dijo, sin darle mucha importancia a su dolencia. "No hay alarma en el vestuario", reconoció.

Sí volvió a tener palabras de elogio hacia Isaac cuando fue preguntado ante las cámaras de DAZN. "Isaac siempre es un ejemplo, desde el día uno. No es fácil que una afición coree un nombre de forma tan unánime y esto es por que representa los valores del club. Es gente honrada que entiende la profesión".

Y el derbi...

Quique está deseando vivir desde dentro el derbi. "Son partidos que se juegan como en una liga aparte. No quiero expresarme mucho, antes quiero conocer todo el proceso y que me expliquen bien el partido. Desde la distancia creo haber entendido lo que significa. Pero ahora desde dentro espero que me expliquen bien qué significa este partido porque sé que para el aficionado sevillista es un partido muy especial".

¿Y su futuro en el Sevilla? "No voy a hablar de mí en ningún momento. La temporada termina en un mes y no se sabe lo que va a pasar ni conmigo ni con los jugadores. Es tan incierto el futuro en el fútbol... Lo más importante es que cuatro semanas por delante y ojalá que se vea un nivel que tienen los futbolistas. Y ojalá podamos decir que hemos volcado una temporada que era un poco extraña y que hemos dado la vuelta".