Rakitic: "No entendemos el criterio de las manos"

Muy enfadado se mostraba al final del partido el autor del gol sevillista, Ivan Rakitic. El suizo-croata no entendía que al final del partido se tuviera que estar hablando otra vez de las manos en el área y los criterios arbitrales para estas jugadas, "una señal de que algo no va bien", dijo.

"Todo es un poco raro, te quedas con la sensación de que atacando, con el campo como estaba, no era fácil. Nos vale muchísimo el punto, pero hay cosas que no entendemos al cien por cien", se quejaba el centrocampista.

Rakitic se refería al árbitro y a la decisión del penalti señalado por el VAR. "Intentio ser siempre muy respetuoso, pero si me preguntas si es justo, algo no entendemos. El criterio de las manos no lo entendemos del todo, por qué el de ellos no y el nuestro sí. Por qué en muchos partidos se dan 9 minutos de descuento y en este no. Ha habido muchas interrupciones que se han permitido", se preguntaba.

El balcánico insistía con la jugada del penalti de Ocampos. "No digo que no fuera, pero si hay una situación parecida en el otro área por qué no es. No soy nadie, pero si al acabar del partido hablamos de lo mismo es por algo".