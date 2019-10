Sergio Reguilón, que este viernes ha recibido la sorpresa de ser llamado por la selección nacional absoluta para dos partidos de clasificación para la Eurocopa, ha mostrado en los medios del club su felicidad por este hecho.

"El nombre estaba ahí, pero hay muchos y muy buenos jugadores y para mí ver mi nombre ahí es una emoción muy grande, una alegría que no puedo ni describir ahora mismo", ha comentado el jugador en los medios oficiales del club.

"Estar en la selección absoluta es lo máximo para un futbolista y llegar ahí cuesta muchísimo. Te acuerdas de lo que has pasado y vivido y echar la vista atrás es emocionante para ver lo que se ha conseguido", ha añadido el lateral.

Reguilón, cedido por el Real Madrid, considera que acertó al decidirse por el Sevilla.

"Yo sabía que el Sevilla era un sitio top para seguir formándome. Se están haciendo muy bien las cosas y estamos consiguiendo resultados positivos. Tanto individual como colectivamente es síntoma de que el trabajo se está haciendo muy bien", puntualiza.

En cuanto al hecho de que los dos laterales del Sevilla lleguen a la selección, el jugador ha sido claro: "Somos dos jugadores muy similares Navas y yo, nos gusta incorporarnos al ataque y tener recorrido. Es algo muy grande que podamos estar los dos con la selección y esperamos poder hacerlo muy bien, aunque ahora tenemos un partido muy importante el domingo.Me está superando todo muchísimo. No esperaba tanto cariño, tan buen recibimiento, un club tan maravilloso... La realidad es que esto no me lo esperaba y solo tengo palabras de agradecimiento para todo el mundo y al club y espero que aunque esto está empezando pueda ser así durante muchísimo tiempo".