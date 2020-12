20:45 Ya queda menos para el comienzo del encuentro. Los jugadores del Sevilla y del Rennes se retiran del terreno de juego tras el calentamiento previo al choque en el Roazhon Park.

19:45. Ya hay once en el Sevilla. Lopetegui presenta una alineación de garantías, con prácticamente todo lo que puede disponer. Sólo Ocampos, Fernando y De Jong esperan en el banquillo. Juegan Bono; Koundé, Sergi Gómez, Diego Carlos, Rekik; Gudelj, Óliver Torres, Rakitic; Suso, Idrissi y En-Nesyri.

El Rennes, por su parte, sale con Salin; Traoré, Da Silva, Soppy, Dalbert, Maouassa; Nzonzi, Camavinga, Doku, Grenier y Niang.

Sevilla FC cierra este martes la fase de grupos de la Champions League con un enfrentamiento ante el Rennes en el que los de Julen Lopetegui no se juegan nada clasificatoriamente hablando, ya que ya cerraron su clasificación para los octavos de final hace dos semanas ganando al Krasnodar en Rusia.

Con numerosas bajas en la expedición, el técnico sí aclaró en la previa que sacará un once de garantías. Se quedaron en Sevilla los lesionados Vaclík, Munir, Escudero y Marcos Acuña, el sancionado Joan Jordán, además de Jesús Navas, que también se encuentra tocado físicamente. De la misma manera, Aleix Vidal y Gnagnon no viajaron al no estar inscritos en la lista A de la UEFA.

Los blancos quieren acabar con la mala racha de derrotas tras perder ante Chelsea y Real Madrid en Nervión en sólo tres días (0-4 y 0-1), mientras que también hay un importante botín de tres millones de euros en juego, el dinero que reparte la UEFA por triunfo sumado en la Champions.

El Rennes de Julien Stephan tampoco se juega nada, ya que no podrá alcanzar al Krasnodar en la tercera plaza. No obstante, también desea despedirse con buen sabor de boca y cambiar su mala dinámica de resultados, con una victoria de sus últimos 13 encuentros disputados.