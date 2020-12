Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla, ha dejado claro en su rueda de prensa previa al partido de Champions ante el Rennes correspondiente a la última jornada de la fase de grupos que las rotaciones "son una obligación" tal y como está el calendario futbolístico por las situaciones extraordinarias que se han generado por la pandemia de Covid-19, que, entre otras cosas, motivaron que su equipo no tuviera apenas vacaciones ni pretemporada.

Por ello, la situación del partido ante el Rennes, sin nada en juego clasificatoriamente, es propicia para que el entrenador guipuzcoano cuide y mime a sus futbolistas de cara a los próximos compromisos en los que sí hay algo en juego. Por ello, Lopetegui defiende con rotundidad que las rotaciones son una obligación, con todas las letras. "Sin ninguna duda. Absolutamente. Pero no son rotaciones, vosotros las llamáis rotaciones, pero es gestión de recursos", ha aclarado el técnico antes del entrenamiento en la capital de la Bretaña francesa.

No obstante, eso no quiere decir que el Sevilla no salga con un equipo de garantías y dispuesto a ganar. "Es la Champions y cuando suena esa musiquita todo el mundo tiene que estar con las orejas tiesas y preparado. El Rennes es uno de los mejores equipos de Francia la temporada pasada, con inversiones importantes y que recuperan a gente. Es un estadio bonito y ante un rival que nos va a exigir mucho", ha añadido.

Lopetegui no piensa en el más allá en la situación en la que nos encontramos. “Estamos siempre pensando en el partido que nos viene, por eso en el escenario que tenemos con la gestión que tenemos, miras sólo en la curva que viene. Tenemos que valorar las cosas que están bien y las que están menos bien”.

Igualmente, el de Asteasu ha recordado que no ha dejado fuera a ningún jugador por capricho en la convocatoria. "No hemos dejado fuera a ningún jugador que pudiera venir. Han venido todos los que podían venir. Pero las que se están dando son circunstancias excepcionales, no ha ocurrido ni volverá a ocurrir. Y tenemos que recordar de dónde venimos nosotros. Mañana no es una excepción. Haremos el equipo que mejor tengamos para competir y ganar el partido".

Pero no se olvidó de aclarar que en cualquier partido puede perder efectivos. “Es una situación compleja. La realidad del día a día es ésa. Ante el Real Madrid perdimos a Munir, que no había jugado el día anterior, a Jesús (Navas), que esperemos que sea para poco. Es el escenario que tenemos, hace que tengamos que tomar decisiones. Nos toca la Champions, y lo que queremos es hacer buen un partido y tener la mejor respuesta posible".