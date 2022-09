Rony Lopes carga contra Lopetegui:"No entendía por qué era suplente"

Después de su esperanzador debut en el Troyes, en la victoria por 3-1 sobre el Angers con asistencia incluida, y de haber sido incluido en el once de la jornada en a Ligue 1, Rony Lopes se despachó a gusto contra Julen Lopetegu.

Lo hizo en una entrevista concedida a L'Equipe, en la que intenta explicarse por qué no triunfó en el Sevilla, y culpa directamente al entrenador guipuzcoano, aunque también habla de sus problema con las lesiones musculares.

Lo primero fue que el guipuzcoano apenas contaba con él. "Llego y me encuentro un entrenador con el que solo juego los jueves la Europa League. El fin de semana, en la Liga, estoy en casa. Ni siquiera estoy con el equipo", expresó.

Aun así, reconoció que lo animó y que le dijo que terminaría siendo importante en el Sevilla... "Tras el confinamiento me dijo: 'Estás muy bien físicamente, incluso mejor que los que juegan en tu posición, pero haré jugar a los demás'. Una vez, estoy al lado de un compañero, llega, le pregunta '¿cómo estás?', y a mí no me pregunta nada. Me dije a mí mismo: '¿Quién soy yo aquí?'. Siempre me he mantenido profesional. Es que no le gusto al entrenador, eso es todo", relató el extremo portugués.

Rony Lopes está en su tercera cesión, tras la primera al Niza y la segunda al Olympiacos. "No entendía por qué era suplente. Fue el entrenador, Pedro Martins, quien me llamó para que fuera (a Atenas). En un momento, comencé a decirme: '¿Pero es mi culpa? ¿Soy yo el que no está haciendo las cosas bien?'" se preguntaba.

También reconoció su problema con las lesiones musculares. "Me arruinaron la carrera. Siempre llegaban cuando estaba mejorando y duraban varias semanas. Y siempre han sido isquiotibiales: tres a la izquierda, tres a la derecha. Nadie supo decirme de dónde vino el problema. ¡He estado buscando la explicación casi toda mi vida! Me vi en el Real Madrid, Barcelona o Manchester City. Creo que podría haber estado allí. Eso es lo difícil. A veces me pregunto dónde podría haber estado sin esas lesiones. Me gustaría saberlo", señaló.