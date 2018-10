Rusia... un lugar para Promes

El sevillismo tiene muchas ganas de ver a Quincy Promes en un partido desde el principio. El holandés hasta el momento sólo ha disputado minutitos sueltos en los que –eso sí– ha dejado su impronta de jugador desequilibrante, descarado, muy técnico y muy rápido. En el último partido ante el Eibar dejó un excelente latigazo que se marchó rozando el larguero y antes, movimientos, buenos controles orientados y un magnífico sentido de la verticalidad.

El que es junto a Luis Muriel el fichaje más caro de la historia del Sevilla debe ser ya ese futbolista importante que le aclare el panorama a Pablo Machín, hasta ahora obligado a repetir un once en el que no ha tenido alternativas. Más bien –y hay que hacer esa matización en el ataque–, no ha querido realizar cambios una vez que ha dado con la pareja mágica, la que han formado Andre Silva y Ben Yedder.Quizá el entrenador soriano se ha cortado a la hora de dar a Promes su primera titularidad al haber introducido esa variante táctica en su esquema, que hace que el holandés sólo tenga sitio en uno de los dos puestos de ataque.

Digamos que el hombre susceptible de dejar su puesto en el once al ex jugador del Spartak de Moscú es Pablo Sarabia... pero con la salvedad de cuando el Sevilla se ordenaba en el 3-4-2-1 anterior al cambio de Machín. Resulta que el madrileño puede ser un jugador que descanse este jueves en la visita al Krasnodar, ya que acabó elpartido de Ipurua con una sobrecarga en los gemelos. El madrileño fue sustituido por Roque Mesa en minuto 73 del encuentro en Éibar, aunque en principio su concurso en los próximos partidos no peligra. Otra cosa es que Machín decida aprovechar este aviso en su musculatura para darle descanso en el desplazamiento a Rusia pensando en el próximo encuentro ante el Celta el próximo domingo en Nervión.Sólo por la inversión realizada, unos 22 millones de euros, Promes debe empezar ya a justificar su presencia en el Sevilla y la visita a Rusia, por su pasado futbolístico, bien que lo merece. Es verdad que tanto como alternativa a Ben Yedder o Andre Silva, si Machín mantiene su actual esquema, o por Sarabia si decide volver al doble pivote en el 3-4-2-1.

Su pasado en la liga rusa, en la que hizo 58 goles en 4 temporadas, le daría un plus ante el Krasnodar

Si algún jugador conoce bien cómo es el ambiente que el Sevilla va a encontrar en Krasnodar y qué equipo va a tener enfrente, ése es el internacional holandés, que marcó 58 goles en cuatro temporadas en el Spartak de Moscú. El propio Sevilla de Berizzo lo sufrió (firmó dos goles) en el 5-1 de la última Champions League.