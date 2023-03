Sampaoli busca que su idea "se tome como una religión"

Jorge Sampaoli ha reconocido que su principal preocupación, al margen de la precariedad de piezas para el eje del sistema defensivo, agravadas con las dudas de Nianzou y Joan Jordán, es que el Sevilla supere la ansiedad que está manifestando en los inicios de los partidos. "El equipo se va acomodando con el pasar de los minutos, al principio le cuesta imponerse desde el juego. Hay mucha necesidad, que se torna en apuro. Y es lo que tratamos de corregir, que el equipo parta de una idea que se tome como una religión", comenzó diciendo.

En su rueda de prensa antes del partido de este jueves en el Sükrü Saracoglu de Estambul espera que el Sevilla no esté reaccionando, sino dominando el partido con el juego desde el inicio. "Que no estemos reaccionando, sino accionando desde que empieza el partido. Más allá de que los rivales nos generan incomodidad de salida, que no nos permiten jugar en los primeros minutos, el rival merma y nosotros empezamos a encontrar los espacios que al principio no encontramos. Y esa realidad hace que nos pongamos ansiosos, imprecisos, y todo el tiempo estamos buscando la fórmula, y la corrección a eso que nos pasa de manera redundante. Sucede y hay que corregirlo".

La presión del Sükrü Saracoglu

La proverbial pasión de los estadios turcos tiene una cima en el Sükrü Saracoglu, con el Fenerbahçe además descansado porque la Superliga turca permitió descansar al rival del Sevilla este fin de semana. "Es un lugar complicado para jugar, por la característica de su gente. En Holanda fue lo mismo. Creo que lo más importante es lo que pasa dentro del campo. A lo mejor esa presión, cuando pasan 15 minutos, se termina en opresión para su equipo, porque la obligatoriedad de tu gente hace que tengas que cambiar rápido la eliminatoria. Y nosotros tenemos que hacer que no suceda. Si eso va en camino de suceder, va a haber una afición que apoye a su equipo y, si no, seguramente la afición va a reclamarle a su equipo por qué no cambia la historia".

Sampaoli también habló de que la necesidad impera en el fútbol, y no sólo en el caso del Sevilla, que se ve hostigado por su situación en la Liga. "Todos los partidos son vitales para cualquier equipo, pero nosotros tenemos la carga anexa de estar peleando con un montón de equipos en una zona complicada y eso tiene condicionantes para el rendimiento y de lesiones, porque hay una carga emocional que genera la posibilidad de lesiones. Lo más importante es que tengamos la posibilidad de organizarnos como grupo, conocer bien la realidad, y a partir de ahí, como tenemos un diagnóstico claro como grupo y como club, que nos permita agarrarnos a un punto de partida".

Indistinta respuesta en Liga y Europa

También fue preguntado por qué el Sevilla da una hipotética respuesta diferente en la Liga y en la Europa League, al ser éste un torneo en el que se ve más fuerte o con más confianza... "No noto diferencia yo entre un equipo y otro. Noto efectividad en un torneo y en otros no tanta efectividad. En el PSV lo pasamos mal gran parte de la primera mitad e hicimos un gol, y otro al inicio del segundo tiempo, y eso aclara. Y el Fenerbahçe no estuvo contundente, si no, nos habría costado remontar".

"Tenemos que tener clara la diferencia entre reacción y acción -insistió Sampaoli-, porque si no dominamos el partido éste se nos torna de ida y vuelta y es perjudicial para nosotros. Tenemos que lograr un grupo compacto que se pueda ayudar con o sin balón", concluyó al respecto.