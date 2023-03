Nianzou y Joan Jordán, grandes dudas para jugar con el Fenerbahçe

Nianzou y Joan Jordán no se han podido ejercitar en el entrenamiento previo al viaje del Sevilla hacia Estambul, adonde pone rumbo tras la sesión matinal ya que no se ejercitará en el Sükrü Saracoglu, estadio del Fenerbahçe.

Ambos futbolistas arrastran distintas molestias que podrían impedirle estar en el once inicial ante los turcos. El francés sintió un pinchazo muscular ante el Atlético y aun así fue incluido este martes en la convocatoria que dio Jorge Sampaoli, quien reconoció que ambos son seria duda, pero que espera poder contar con ellos al menos durante el partido, si no como titulares.

"Los dos están por la posible evolución para poder ayudar al equipo el tiempo que se necesite. Están con dificultades los dos, hoy no pudieron entrenar. Si el partido fuera hoy, no jugarían", argumentó el técnico. "Pero con toda la necesidad que tenemos en esas posiciones, vamos a esperar para que puedan jugar, aunque no sea de inicio, sino en el desarrollo del juego", añadió al respecto.

La presión y las lesiones

Sampaoli habló del factor emocional como condicionante del estado físico de los futbolistas, que están poniendo todo su empeño en un contexto de precariedad y necesidad, por falta de piezas y presión de la clasificación liguera o europea. "Cuando uno empieza a tener inconvenientes en una zona concreta como la defensiva y el medio centro, que son posiciones clave sin balón, tienes que empezar a otorgarle a jugadores una posición que no es la suya habitual. Y pasan situaciones que no han vivido, más allá de un posicionamiento adecuado", explicó el técnico argentino.

En el caso del Sevilla, esa presión constante y la falta de efectivos afecta a la respuesta física de los jugadores desde lo emocional, según su punto de vista: "Nosotros tenemos la carga anexa de estar peleando con un montón de equipos en una zona complicada y eso tiene condicionantes para el rendimiento y de lesiones, porque hay una carga emocional que genera la posibilidad de lesiones".

Lesiones y precariedad continuas

"Estamos todo el tiempo intentando resolver situaciones que no esperamos. A lo largo el año hay una estadística, que sólo pudimos contar con un central en cada partido. A lo mejor se lesiona ahora Nianzou y juega muchos partidos Badé solo y vuelve a pasar lo mismo. Necesitamos una organización que nos permita neutralizar los ataques del rival. Esperemos tener buena respuesta en estos dos partidos para que en parón podamos recuperar algún futbolista para esa zona", concluyó al respecto.

Afortunadamente, Fernando sí puede jugar en la Europa League y reforzará esa zona del campo, además descansado, ya que ante el Almería cumplió su segundo partido de sanción y en Getafe y Cádiz, este partido ya tras el parón, no jugará tampoco por la suspensión. Así, todo indica que el brasileño formará en el eje, y dependiendo del estado de Nianzou y Joan Jordán, Sampaoli tendrá que buscar la mejor estructura defensa-medular.