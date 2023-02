Sampaoli: "El partido debió de haber sido suspendido tras la agresión a Dmitrovic"

Jorge Sampaoli se mostró contento y satisfecho por el trabajo realizado por los suyos en el Philips Stadion. Pese a que el Sevilla perdió por 2-0, el argentino cree que "el equipo jugó un gran partido" y se muestra "ilusionado" por el progreso en el juego de la plantilla.

"Jugamos mejor que en Sevilla", precisó Sampaoli. Sin embargo, los nervionenses se marchan con una derrota de tierras neerlandesas, tras un final de partido marcado por la entrada de Fabio Silva. "En un par de jugadas parecidas al rugby nos convirtieron. Lamentablemente el equipo perdió el partido pero ganó la clasificación", matizó.

El técnico volvió a lamentar las bajas en el centro de la defensa: "Contábamos con un solo central". "Ellos son los y fuertes y nos ganaron balones aéreos", explicó. Sufrió el Sevilla ya que "nos terminaron complicando en un partido desarrollado de manera favorable donde el control fue máximo". "Ni sus propios hinchas imaginaron que podían marcar", señaló el de Casilda.

El final del partido estuvo marcado por la agresión de un hincha que saltó al césped e intentó golpear a Marko Dmitrovic. "No entiendo como el árbitro no tomo otras medidas ante una agresión como esa. Si eso se acepta puede pasar cualquier cosa. El arbitro debería de haber sido mas severo. El partido debería de haber sido concluido en ese momento", sentenció tajante Sampaoli.

Precisamente Dmitrovic fue la sorpresa en el once sevillista, una vez que el club anunciara en un principio el equipo con Bono en portería. "Tenía mucho malestar después de esta tarde. Estaba con fiebre", explicó sobre la indisposición del meta marroquí. "No se como evolucionará", señaló de cara al partido del domingo.

"Me voy contento de una cancha muy difícil". El entrenador argentino valora que se trata de una "clasificación con mucha autoridad". "Me da mucha ilusión este partido por el progreso del equipo. Luego ganará o perderá pero el desarrollo y el funcionamiento de los 180 minutos me deja contento. Eliminamos a un gran equipo", celebró el técnico.

El Sevilla conocerá este viernes a su rival en los octavos de final de la Europa League. "Hay que esperar el sorteo. No tengo preferencias", finalizó.