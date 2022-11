Sampaoli: "No podemos hacer como si el partido no existiera porque existe"

Jorge Sampaoli no puede pensar en el derbi y dejar atrás el partido ante el Manchester City este miércoles por mucho que el Sevilla no tenga nada que hacer en la Champions. El técnico argentino recordó que no se puede eliminar este partido del calendario y que no puede formar un once que no garantice que pueda plantar cara a un rival que considera "el mejor del mundo".

"No podemos hacer como si el partido de mañana no existiera, porque existe. Y es un partido del que se hablará mañana si al equipo le va mal", ha advertido el preparador de Casilda, convencido de que debe armar un equipo que plante cara al City por mucho que el derbi esté a la vuelta de la esquina y que el resultado en el Etihad Stadium no tenga trascendencia clasificatoria: "La realidad es que venimos a jugar con un equipo muy importante que nos da la posibilidad de mejorar de cara al domingo".

"Yo pienso en los dos partidos, hemos planificado dos partidos paralelos y dentro de lo que nos permita la plantilla, poner dos equipos que nos permitan competir en ambos partidos. Pretendemos que lo de mañana sea un avance como en Dortmund. Espero que aparezcan conexiones, que tienen que salir, si no hay entrenamientos, en los partidos", continuó.

"Uno no puede hacer un partido con gente que vuelve de lesiones. Improvisar sería una falta de respeto al club nuestro y al rival. A mí me importa lo que pase mañana y ya e importará lo que pase el domingo", agregó.

Otro palo a la plantilla. "Hay algunos que no tienen reemplazo en esta plantilla y tienen que jugar. Hay que sopesar un montón de cosas y eso, sumado al partido del domingo y al de mañana ante el mejor equipo del mundo, hace que lo tengamos que mirar todo. Soy coherente en el momento que estamos y la responsabilidad que tengo. Hay jugadores que no tienen reemplazo y otros que están jugando, tocados o en un lugar que no es el suyo. Es un desequilibrio en distintos puestos".

Un paso atrás. “Creo que sí lo hemos dado, en el momento que el equipo no se agarra a una forma y se desordena... Después de un partido de Champions pasa. Le pasó al Madrid, al Barcelona, a los dos equipos de Madrid… el rendimienro baja. Hay un desgaste físico que incomoda. A nosotros nos pasó”.

El City, el mejor del mundo. "El proceso que Guardiola ha logrado le da una diferencia muy importante con cualquier equipo del mundo. Ha logrado una regularidad que ningún equipo del mundo tiene ni tuvo. Sabemos la diferencia que hay entre un equipo y otro. Tenemos que ser conscientes de eso y tratar de minimizarla".

Carlos Álvarez. “Antes de venir lo habíamos analizado, vimos que tiene condiciones para ser explotado. Pero no va a ser la solución. Hay que evaluarlo. Va a ser mejor que juegue el partido preliminar (el de la Youth League)".

El Mundial y el riesgo de lesiones. "Hay jugadores que tienen el temor de quedarse fuera del Mundial, pero estamos empujando a la gente para que entienda la situación del club. Necesitamos a todos metidos en el proyecto. Mi trabajo está en convencer a aquellos que tienen esa duda. Tenemos dos finales que nos harían salir muy incómodos ante dos grandes equipos".