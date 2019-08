41 días después de abandonar el Sevilla para poner rumbo al Paris Saint-Germain, Pablo Sarabia pasó por anoche los micrófonos de El Partidazo de COPE para repasar sus primeros pasos en el conjunto francés, con el que el domingo debutó en la Ligue 1, venciendo al Nimes (3-0). "Estoy muy feliz por la oportunidad de jugar con estos jugadores y en este club. La adaptación está siendo muy buena, y el poder jugar en este gran club y encima me están yendo bien las cosas", expresó Sarabia.

El madrileño habló sobre su traspaso al equipo parisino, "una oportunidad muy importante" que lo sedujo desde el principio. "Yo estaba muy feliz por el Sevilla por la gente, el club, por el trato que recibía, por todo. Pero era un objetivo personal el luchar por títulos, seguir escalando a nivel profesional y cuando supe de la opción no me lo pensé", comentó respecto a la llamada del PSG.

Además, Sarabia reconoció que no esperaba empezar teniendo tanto protagonismo en los planes de Thomas Tuchel, que le dio la titularidad en la Supercopa francesa. "Era el primer partido oficial del año y me vi jugando desde el inicio y fue mi primer título como profesional. Las sensaciones fueron muy buenas", comentó. El centrocampista reconoció que su entrenador es dado a cambiar de sistema y espera utilizarlo en distintos sitios. "Le gusta que me pueda adaptar a varias posiciones, como lo hacía en el Sevilla", expuso.

Por otro lado, se le preguntó por uno de los jugadores más aclamados del momento en Europa, Kylian Mbappe, al que él ya ve entre los mejores. "Me impresionó muchísimo en los primeros entrenamientos. Sabía que era rápido, pero no hasta tal punto, tiene una gran arrancada y mucho gol. Está entre los mejores del mundo. Me ha sorprendido mucho también a nivel personal y la gran ambición que tiene. Tiene muchas cosas para ser un jugador top", concluyó.