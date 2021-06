Sergi Gómez interesa al Granada de Robert Moreno

Sergi Gómez es uno de los futbolistas que tiene marcada la puerta de salida del Sevilla, después de haber participado de forma muy marginal en las dos últimas temporadas, en las que se han asentado como una fiabilísima pareja de centrales Koundé y Diego Carlos. En espera de que llegue una oferta de enjundia por el francés, el catalán debe mirar a su alrededor, para ver si encuentra un equipo que le dé más protagonismo. Y ahí surge el Granada.

A pesar de que Sergi Gómez incluso ha llevado el brazalete de capitán del Sevilla, lo cierto es que el central apenas ha jugado 16 partidos, nueve de Liga apenas, cuatro de Copa y tres ratos en la Champions. Por ello el interés del Granada de Robert Moreno puede ser una solución para él y para el Sevilla.

El nuevo entrenador del equipo nazarí, que sustituye a Diego Martínez tras la finalización del ciclo en Los Cármenes del ex sevillista, ha comunicado sus preferencias para reforzar el equipo. "Lo tengo todo en la cabeza pero no lo voy a contar", dijo ante la pregunta de cómo irá la planificación. Pero el Ideal de Granada ha desvelado que Aleñá y Sergi Gómez son dos de los nombres fijados en la agenda de Pep Boada, flamante director deportivo del Granada, y ex director de scouting del Barcelona.

La conexión azulgrana del ex seleccionador nacional y el nuevo director deportivo con Aleñá y Sergi Gómez es evidente y el central sevillista cumple contrato en 2022 y puede estar ante la oportunidad de una salida este verano, por un precio no muy elevado en un mercado bastante parado.