Sergio Ramos y el respeto al Real Madrid: "Si marco no lo celebraré"

El Sevilla entra en semana importante. Con el objetivo de dejar atrás, definitivamente, a los equipos de la zona roja de la tabla, a los de Quique Sánchez Flores les toca la siempre difícil tarea de viajar a la capital de España. Apenas tres veces ha logrado la victoria en el Santiago Bernabéu el conjunto nervionense en el presente siglo.

Esta vez, su visita tendrá un motivo extra: el reencuentro de Sergio Ramos con la que fue su casa durante dieciséis temporadas y que le recibirá con una cálida bienvenida. El segundo capitán del Sevilla regresará al feudo blanco por primera vez desde que se marchó en el verano de 2021.

Su cariño al Real Madrid

Sergio Ramos es toda una institución en el Real Madrid. El camero llegó, procedente del Sevilla precisamente, al club blanco en 2005 y, desde entonces, su leyenda no ha parado de crecer. Un capitán que ha bordado su nombre con letras doradas en la historia merengue, llegando a tocar plata en numerosas ocasiones: 5 ligas de España, 4 Champions League, 4 Supercopas de España, 3 Supercopas de Europa, 2 Copas del Rey y 4 Mundiales de Clubes.

Ahora, de vuelta en el Sevilla, regresará a la que fue su casa durante dieciséis temporadas. El camero es consciente de que la bienvenida que le dará la afición del Real Madrid le tocará lo sentimental y ha hablado públicamente para expresar sus sensaciones al respecto: "Me voy a sentir como en casa porque son muchos años los que he pasado allí, con los momentos más importantes de mi carrera y tengo un recuerdo maravilloso de la afición, de mis compañeros. Será un momento único y emotivo", ha comentado en DAZN.

Además, Sergio Ramos ha asegurado que "si marco, no lo celebraré, pero si tengo la suerte de hacerlo y ese gol nos vale para ganar, estaré encantado porque nos vendrán muy bien esos tres puntos", ya que "le tengo mucho respeto a la afición y a todo el Real Madrid". Un gesto -el no celebrarlo- que no hizo en varias ocasiones frente a su actual equipo, el Sevilla, y ha causado algún revuelto entre la afición nervionense en redes sociales.

Su deseo tras la temporada

Sergio Ramos llegó al Sevilla con el mercado de fichajes ya cerrado y después de que distintos representantes del club nervionense -José María del Nido Carrasco, Víctor Orta y Pepe Castro- hubieran negado el interés en su fichaje. Desde el primer día montó un gran revuelo mediático... y una división, que poco a poco, se ha ido sanando entre la afición hispalense.

Firmó, únicamente, por una temporada y su renovación, o no, comienza a ser parte del debate diario. Sergio Ramos también habló de sus planes de cara al próximo año, dejando la puerta abierta tanto a continuar como a salir del club. Es decir, dio pocas pistas: "Hoy estoy feliz aquí y no pienso en lo que pueda pasar mañana. Intento entrenar bien todos los días y mientras me siga levantando con la misma alegría, por qué no, nunca se sabe si el año que viene estaré aquí o me apetecerá irme".

Lo que sí tiene claro el camero es que ha cumplido con uno de sus objetivos de vida, algo que puede ser determinante a la hora de que tanto el Sevilla como él tomen una decisión final: "Ya veré cuando llegue el momento, pero está claro que haber vuelto a mi casa ha sido un privilegio. Sobre todo volver a llevar el escudo del Sevilla, que fue el equipo que me formó, el que me vio crecer y el que me hizo un hombre dentro del fútbol. Ha sido maravillosa la experiencia".