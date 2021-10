El Sevilla Atlético, colista urgido de victorias, recibe al Nàstic de Tarragona

El Sevilla Atlético juega en la tarde de este domingo a las 17:00 en el Estadio Jesús Navas, donde afronta un nuevo reto de altura. Visita al filial, en el tercer partido de Alejandro Acejo como relevo de Paco Gallardo, al histórico y potente Gimnástic de Tarragona. Se enfrentan el colista, muy urgido de la esperada reacción, y el tercer clasificado, uno de los equipos más fuertes y con más aspiraciones de la Primera RFEF.

Con Acejo, el primer filial perdió en casa ante el Albacete y en su visita al UCAM Murcia, día en que hubo una palpable mejoría de juego, aunque no pudo evitar una nueva derrota por la mínima.

El técnico del filial ha convocado a todos sus hombres disponibles, entre los que están Carlos Álvarez y Juanlu, después de su participación en sendos amistosos de la selección española sub 19 ante Israel sub 19. Y estará pendiente hasta última hora del concurso de Zarzana, quien cayó lesionado ante el Lille en el encuentro de la Youth League. No podrá contar con Luis Vacas, Adrián Peral, Isaac Romero y Pedro Ortiz, todos lesionados de distinta consideración.

Raúl Agné, entrenador del Nàstic, tiene la baja de uno de sus goleadores, Edgar Hernández, pero viene con otro muy en forma, Fran Carbiá. El equipo tarraconense necesita ganar para mantener esa posición de tercer clasificado del Grupo II.

El partido será dirigido por el colegiado extremeño Antonio Sánchez Sánchez. Como cada partido de esta nueva categoría, podrá seguirse en directo por la plataforma televisiva Footters, que es la que impone ese horario por la audiencia tarraconense. También podrá seguirse por SFC Radio.