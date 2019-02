Pablo Machín: "Las dos bajas de los laterales nos han impedido seguir con la idea"

Pablo Machín ha argumentado que las lesiones de dos defensas durante el partido, Mercado y Wöber, entre los minutos 51 y 58, ha condicionado negativamente un partido que estaba bien encauzado. También ha destacado que Messi se motiva especialmente contra el Sevilla y "es súper determinante, por eso es el mejor jugador del mundo", en declaraciones para los medios del club.

El entrenador del Sevilla ha explicado que ha variado el plan y que de inicio le salió perfecto. "El planteamiento distinto de inicio nos iba francamente bien, hemos tenido muchas ocasiones con los extremos largos y hemos tenido nuestra recompensa con esa ventaja en el primer tiempo, pero cuando vuelven otra vez los contratiempos en forma de lesiones, y además no tienes recambios para poder seguir con el mismo planteamiento, hemos tenido que cambiar y luego también la energía se va a agotando. Hemos tenido que hacer dos cambios en defensa, que no es normal, y luego cuando hemos tenido que hacer recambios en posiciones con más carga física ya no teníamos posibilidad de reacción".

Del 4-3-3 tuvo que regresar al clásico 3-5-2, con jugadores que entraron en frío, como Franco Vázquez y Roque Mesa, tras cansarse mucho también Marko Rog en su debut como titular: "No sé cómo se valorará desde fuera, no es sólo por poner excusa. Nos han condicionado las dos bajas de nuestros laterales. Wöber estaba francamente bien, no lo estaban detectando y estaba muy libre en banda, que era nuestra idea, que tuviera mucho recorrido, y permitía mucha libertad a nuestros dos extremos, que eran Jesús Navas y Promes. Wissam recibía muy bien a las espaldas de Busquets, Sarabia también dando el último pase. La primera parte era ideal según lo que habíamos planteado, pero luego no hemos podido continuar con la misma idea y luego enfrente estaba un gran equipo. Cuando se enfrentan a nosotros saben que si no están al cien por cien saben que pueden ganar el partido y por eso cuando siempre están a su máximo nivel".

En la sala de prensa, ha abundado en ese cambio de sistema, frustrado por las lesiones de dos defensas. "Si estamos cerca de nuestra portería es porque el rival nos lo exige. Hoy sí es cierto que, después de haber visto todos los partidos contra el Barça y analizándolos, teníamos claro cómo ellos nos estaban haciendo daño, dónde generaban sus superioridad. Por eso hemos cambiado el planteamiento, jugando con un 4-3-3, buscando la solidez en las bandas y las espaldas de Busquets con Wissam (Ben Yedder) para buscar la profundidad de los extremos con Jesús Navas y Quincy (Promes). Nos ha salido francamente bien en la primera parte, pero luego por incapacidad, circunstancias del cansancio y que ellos lo han hecho muy bien, y que no teníamos ya futbolistas de refresco para dar más mordiente arriba. Eso nos ha impedido buscar alguna contra que nos podría haber dado el tercer gol".

El soriano cree que el marcador de 2-4 ha sido muy abultado. "Sólo quedará que el Barça nos metió cuatro aquí cuando se ha repetido que cuando tenemos opciones o vamos por delante ante este equipo los minutos de descuenta nos pone una puntita para que el marcador sea mucho más abultado de lo que el partido ha sido por los méritos. Yo siempre se lo digo a los chicos, que hasta el último momento siempre hay alguna oportunidad de hacer algún gol. Hoy no sólo no nos hemos enfrentado a uno de los mejores equipos del mundo sino al mejor jugador que, una vez más, aparte de tenernos cogida la medida parece que nos tiene unas ganas especiales".

Y ha destacado el papel de Messi: "Es súper determinante, por eso es el mejor jugador del mundo. Pero nos tenemos que quedar también con que hemos hecho muchas cosas bien a lo largo del encuentro. Los futbolistas se han vaciado el 99 por ciento de ellos y no les puedo decir mucho más".

Ahora, el Sevilla tendrá tiempo para recomponer la figura antes de jugar en Huesca. "Vamos a pensar que en esta semana más larga vamos a tener la posibilidad de recuperar bien a toda la gente, a competir, a sacar los tres puntos, nos quitaremos muchas losas que llevamos encima y seguro que demostraremos que tenemos la capacidad y volveremos a la senda de las victorias".