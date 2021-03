Lopetegui: "Mis jugadores merecían esta alegría"

El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, ofreció una interesante rueda de prensa en la que trató los siguientes temas.

Lectura positiva

"Estamos contentos. Somos conscientes de lo que supone el derbi en esta ciudad. Sentíamos la energía de nuestros aficionados. Toda esa energía también nos ha ayudado. El objetivo en los tres puntos y ganar. A partir de ahí en tres días jugamos otro partido importante y a pensar en el siguiente".

Anímicamente ganar tras las derrotas

"Hemos competido muy bien en diferentes competiciones y en todas hemos salido por muy poco. El equipo compite siempre, siempre da la cara y así tiene que seguir siendo. Temporada compleja, difícil y bonita. Jugamos partidos tres o cuatro días desde el 18 de septiembre y el equipo está con un esfuerzo extraordinario. Contento por los sevillistas y por mis jugadores, que se merecían esta alegría".

¿Dónde cimentó la victoria ante el Betis?

"Llevamos 13 o 14 partidos más que nuestro rival de hoy. Jugadores al límite y hay que gestionarlo. El miércoles hay que hacer un once competitivo. En estos partidos hay una gran parte de emoción y el equipo ha estado serio, hemos sabido minimizar esas situaciones de sus jugadores de peligro. Marcamos en la primera parte. La entrada al partido no fue la mejor, pero después tuvimos más el control. Buscamos la espalda y en la segunda parte hemos podido matar el partido con un poco más de tranquilidad pero no fue así y el partido estuvo abierto por la calidad de los jugadores del Betis".

Alegría en el vestuario

"Esfuerzo titánico. Mis jugadores se merecían la victoria. Es justo reconocérselo y alegrarse porque se merecían esta alegría. Tenemos poco tiempo de disfrutar estas cosas, pensar en el Elche, pero los chicos se la merecían".

Mensaje a la afición

"Ambición máxima. Cada partido es una conquista. Todos se juegan muchas cosas. Hay que recuperar bien y afrontar el partido próxima concentración. Pensamos en el siguiente partido".