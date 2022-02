Sevilla y Betis conocen a sus rivales en el sorteo de la Europa League a las 12:00

Sevilla y Betis, dos días antes de dirimir sus fuerzas con ambos en todo lo alto de la Liga, conocerán este mediodía, a partir de las 12:00, a su rival en los octavos de final de la Europa League.

El sorteo para el segundo torneo continental será a las 12:00, mientras que a las 13:00 comienza el de la Conference League. Y será un sorteo con dos bombos definidos. Sevilla y Betis, al llegar a los octavos por el play off, no son cabezas de serie, por lo que jugarán la ida de los octavos de final en casa y la vuelta en el estadio del rival que le toque. La eliminatoria será de jueves a jueves, entre el 9-10 y el 17 de marzo. La UEFA ha previsto que, al coincidir en casa Betis y Sevilla el partido de ida, los verdiblancos jugarán primero, el miércoles a las 18:45, y los blanquirrojos, luego, el jueves, seguramente en a las 21:00.

Ya solo quedan 16 conjuntos en la carrera por llegar a la ansiada final del Ramón Sánchez-Pizjuán el 18 de mayo.

Los tres españoles que han conseguido su billete para octavos tienen el destino de enfrentarse a uno de los cabezas de serie. El Bayer Leverkusen de Patrick Schick, el West Ham con Declan Rice en el mando de operaciones o el Mónaco de Ben Yedder son algunos de los cocos que, de seguro, no quieren ni ver los equipos españoles. Estos son los equipos clasificados para los octavos de final de la Europa League:

Cabezas de serie

Estrella Roja (Serbia)

Eintracht Frankfurt (Alemania)

Galatasaray (Turquía)

Bayer Leverkusen (Alemania)

Olympique de Lyon (Francia)

Mónaco (Francia)

Spartak de Moscú (Rusia)

West Ham (Inglaterra)

Clasificados a través de la ronda previa

Sevilla (España)

(España) Atalanta (Italia)

Leipzig (Alemania)

Porto (Portugal)

FC Barcelona (España)

(España) Real Betis (España)

(España) Rangers (Escocia)

Sporting Braga (Portugal)

Decisiones de la UEFA por la invasión de Ucrania

Ante el conflicto bélico desatado por la invasión militar de Rusia hacia Ucrania, el Comité Ejecutivo de la UEFA ha decidido cambiar la sede de la fina de la Champions, que estaba prevista se jugara en San Petersburgo (Rusia), el 28 de mayo. Seguirá la misma fecha pero cambia la sede. Ahora se jugará en el Stade de France en Saint-Denis.

Además, en caso los equipos rusos y ucranianos en sus competiciones jugarán sus partidos en casa en territorio neutral. Es decir, que si a Sevilla o Betis les tocara el Spartak de Moscú no tendrían que viajar a la capital rusa y el partido de vuelta se jugaría en algún otro estadio europeo fuera de Rusia y Ucrania.

Formato y condicionantes de los octavos de final

En el sorteo no pueden quedar emparejados dos equipos de la misma federación, los cabezas de serie no pueden enfrentarse entre ellos y el partido de vuelta se juega en el estadio del cabeza de serie. El sorteo puro no llega hasta cuartos de final.

La ida de todos los partidos de octavos de final de la Europa League está programada para el día 10 de marzo, mientras que la vuelta para una semana después, es decir, el 17 de marzo.

Horario del sorteo de octavos

El sorteo que dictamina los siguiente rivales de Sevilla, Betis y Barça está programado para las 12:00 del viernes 25 de febrero en Nyon (Suiza). Los tres equipos españoles acaban el sorteo emparejados con uno de los cabezas de serie.

Dónde ver por televisión el sorteo de octavos de final de la Europa League

La cita se puede seguir a través de Movistar+, más concretamente desde el canal dedicado a las competiciones de la UEFA, el Movistar Liga de Campeones. La retransmisión del sorteo comienza a las 12:45. Gol TV también ofrece la retransmisión del sorteo, así como a través de la página web uefa.tv.