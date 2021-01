Negredo, Cala y Vizcaíno, un singular trío de ex sevillistas en Nervión

Vuelve el Sevilla-Cádiz a la cartelería de la Primera División tres lustros después. El último precedente en la Liga fue el 21 de septiembre de 2005. Entonces, el equipo amarillo sacó un empate a cero en Nervión, idéntico resultado al que se repetiría aquella temporada cuando el Cádiz eliminó al Sevilla de Juande Ramos en la Copa del Rey, tras el 3-2 del Carranza. Posteriormente, hubo otro cruce copero, en octavos de la Copa: el Sevilla de Montella, que llegaría a la final de aquella edición, hizo bueno el 0-2 de la ida con un 2-1. Ahora, la cita liguera llega, 15 años y cuatro meses después, con connotaciones especiales.

Enfrente del Sevilla estará un muy singular trío de ex sevillistas, dos de ellos sevillistas de cuna, el presidente Manuel Vizcaíno y el canterano Juan Torres Ruiz, Cala, y el tercero siente Nervión como su hogar tras capitanear al Sevilla y ser uno de sus máximos goleadores de este siglo, Álvaro Negredo: marcó 85 goles entre 2009 y 2013. El dirigente ya estuvo en su casa en la última eliminatoria copera, pues accedió al cargo de presidente en 2014. Cala también jugó en Nervión desde su salida en 2014, con 48 partidos y seis goles en cuatro temporadas. Negredo, no.

"Todavía siento ese gusanillo antes de los partidos. Es bueno sentirlo para no perder el apetito futbolístico. No he vuelto a jugar allí. Con el Valencia no pude jugar y siempre es un placer volver a la que fue mi casa", dijo ayer el delantero madrileño en la Cope.

Negredo y Cala hablaron de qué partido esperan en este reencuentro. "Somos un equipo recién ascendido. Jugamos muy replegados. Nos cuesta hacer goles, pero a los rivales les cuesta también. Tenemos muchos goles en contra porque hemos recibido ocho tantos en sólo dos partidos, pero normalmente no es así y solemos encajar poco", explicó el punta.

Y Cala abundó en el definido estilo del Cádiz de Álvaro Cervera. "No nos gustan los partidos de ida y vuelta e intentamos ir al ritmo que queremos. Es lo que ha hecho el Atlético de Madrid, con respecto a Barcelona o Madrid, guardando siempre las diferencias", dijo en SFC Radio.

"En Primera sí jugamos con dos delanteros, porque el complemento que suponen Álvaro con Choco (Lozano) nos da mucho. Álvaro, ya lo conocemos, va de espaldas a las mil maravillas y Choco es rápido. Mantenemos una esencia y así vamos a ir al Sánchez-Pizjuán. Lo más importante es ser reconocible y nosotros somos reconocibles", apuntó Cala, sevillista declarado: "Nunca he ocultado mis colores, pero dentro del campo no conozco a nadie y con el Cádiz quiero ganar 0-5 y al día siguiente que el Sevilla gane todos los partidos".