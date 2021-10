Diego Carlos: "El Lille se metió atrás en la primera parte"

Diego Carlos, uno de los hombres más brillantes del Sevilla en defensa, corroboró con sus palabras lo duro que fue el partido ante un gran equipo como el Lille. El brasileño destacó el trabajo del sistema defensivo y espera que los partidos en casa le den al equipo la clasificación para los octavos de final.

“Ha sido un partudo duro, de Champions, ante un gran equipo que ha sido campeon el año pasado en Francia. Me quedo contento con la defensa, otro partido sin recibir gol, una pena que no hayamos acertado en las ocasiones que hemos tenido, pero estoy contento”, ha comentado el defensa sevillista, que no tuvo a su compañero Koundé, que se quedó fuera por lesión.

Diego Carlos cree que las cosas se están haciendo bien, pero reconoce que el Sevilla echa de menos a En-Nesyri. “Está faltando gol, tenemos que marcar cuando vamos al ataque. Hemos tirado, pero el Lille se metió atrás en la primera parte”, agregó.

Los cambios. “Todos los jugadores estan preperados, tenemos un vestuario buenísimo com mucha alegría y se ha notado”.

Ganar en casa. “Todos los partidos son claves, queremos sumar tres puntos ya. Ahora debemos descansar para seguir, que vamos a hacer cosas bonitas

Yilmaz. “Es un jugador físico, fuerte y ha tocado todos los balones”.