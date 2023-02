En-Nesyri acaba con problemas en el pie izquierdo

El delantero del Sevilla En-Nesyri se marchó lesionado del terreno de juego. Así se pudo ver al finalizar el partido, ya que se marchó apoyado en varios compañeros y sin poder apoyar en el suelo el pie izquierdo, el cual llevaba sin la media.

En-Nesyri fue cambiado en el minuto 74 por Lucas Ocampos y en principio no se le vio que saliera con ninguna molestia física. Incluso, había sido protagonista del encuentro haciendo un gol y cuajando, en líneas generales, una muy buena actuación.

No fue hasta el pitido final cuando las cámaras enfocaron al delantero yéndose al vestuario con el apoyo de sus compañeros. Habrá que esperar a las próximas horas a ver si sufre algún tipo de percance en alguna zona del pie para ver si peligra su presencia en el partido del próximo jueves en Nervión ante el PSV (21:00).

"Fernando tuvo un malestar que le fue agudizando durante el partido, no creo que sea grave. En-Nesyri terminó muy agotado porque hizo un primer tiempo increíble, lo mejor de este año, no sólo por el gol, sino por generar superioridades en ataque todo el tiempo, así viene el segundo gol. El agotamiento hizo que sienta alguna molestia, no creo que sean mayores. Jesús jugó con solo un entrenamiento y preferimos cuidarlo 20 minutos. Así, el equipo va intentando recuperar y recambiar jugadores, porque se viene una seguidilla de partidos para los torneos. Porque si no llegaremos con las fuerzas más complicadas", dijo al respecto Sampaoli en sala de prensa sobre los jugadores que acabaron tocados por el gran esfuerzo realizado.

Esta posible lesión de En-Nesyri fue la única nota negativa en el partido de un Sevilla que cuajó un buen partido ante el Mallorca, llevándose una justa victoria para respirar y alejarse de la zona baja de la clasificación.