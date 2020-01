Entrenamiento sobre césped artificial pensando en el Escobedo

El Sevilla ha tenido en la mañana de este jueves la tercera sesión preparatoria del partido de este domingo ante la Unión Montañesa Escobedo, en Cantabria (12:00), y la principal novedad es que se ha ejercitado sobre césped artificial, ya que el partido se jugará en esta superficie.

La otra novedad ha sido la reincorporación de Fernando, ya como padre. En cambio, Escudero tampoco se ha ejercitado hoy, al seguir en reposo por precaución tras la contusión en el ojo que sufrió el martes, en la vuelta al trabajo.

Julen Lopetegui anda preocupado con las condiciones, con el contexto, del partido de este domingo en Camargo, Cantabria. En su comparecencia ante los medios del Sevilla de este miércoles, el guipuzcoano se quejó de algunos condicionantes negativos del nuevo formato de la Copa del Rey. Por ejemplo, las superficies. El campo Eusebio Arce, donde se jugará el Sevilla el pase a la segunda ronda copera, es de césped artificial.

En la extensa entrevista que concedió a los medios del club, el guipuzcoano se refirió al Escobedo y al formato nuevo de la Copa, con reticencias. "Miedo, no. Tenemos respeto. Jugar a un partido único es fantástico, le da sentimiento copero al torneo porque el equipo inferior tiene más oportunidades, pero había que ser muy riguroso con las condiciones de juego de las canchas, me refiero a las dimensiones y a las calidadess, y ahí si no caben todos, no caben. Si a Nadal le das una pista de pádel, juega al pádel, no al tenis”.

Por ejemplo, en el Eusebio Arce cayó eliminado por 2-0 el Málaga, dos categorías superior al Escobedo. "El fútbol depende del contexto, y en otro contexto es otro deporte. El Málaga no pierde con el Escobedo 2-0 en un contexto normal. Es un formato en el que ya ha habido sorpresas y hay que trabajar para que no haya sorpresas. Y tenemos que ilusionarnos con jugar en ese contexto".

El Escobedo se planteó llevar el partido a El Sardinero, incluso a Torrelavega, pero finalmente, ya que la Federación Española le permitió jugar en césped artificial la primera ronda contraviniendo la propia normativa del nuevo formato que prescribió el organismo que organiza el torneo, se declinó por repetir ante el Sevilla en el Eusebio Arce.

El Escobedo, con ayuda del Gobierno Autonómico de Cantabria, cambió recientemente el césped natural que tenía, de excelentes condiciones, por uno de última generación de césped sintético, con filamentos Saturn. Y Lopetegui quiere tenerlo todo bien atado para evitar sorpresas negativas ante un rival de Tercera División.