El Sevilla FC debe disputar la próxima eliminatoria de la Copa del Rey ante el UM Escobedo, equipo de la localidad cántabra de Camargo, cuya junta directiva está estudiando diferentes alternativas a su estadio. Entre ellas estaba la opción del Camps D’Esports de El Sardinero, propiedad del Racing de Santander y con capacidad para 22.000 espectadores, pero el presidente del Escobedo le da más opciones al estadio de la Gimnástica de Torrelavega por trabajos de mejora en el césped del Sardinero.

“Están con mejoras en el césped. Por el contrario, es una opción viable la del Malecón”, ha comentado Luis Merino en una entrevista en ES Radio.

El estadio del Escobedo reúne las condiciones que pide la RFEF para albergar partidos de Copa. De hecho, el equipo cántabro eliminó al Málaga en el Eusebio Arce, con capacidad para 2.000 espectadores, pero el club busca un escenario con más capacidad para albergar más público.

El estadio de El Malecón, con un aforo de 6.000 personas, sería suficiente para el Escobedo, que tendría que desplazar a su afición sólo 21 kilómetros de Camargo hasta Torrelavega.

La ilusión puesta en el partido (domingo 12 de enero a las 12:00 horas) es grande en el modesto equipo cántabro. “Estar a estas alturas en la Copa del Rey es una inyección tanto en lo económico como en lo social muy importante. El Sevilla no vendrá a pasearse, pero si ganamos me rapo el pelo y me pinto la cabeza de blanco y negro”, ha dicho el presidente.

El Malecón es un estadio construido en 1922 y que fue remodelado posteriormente, ya que fue bombardeado en la Guerra Civil española e incluso se encontró en 2004 una bomba a cinco metros bajo el terreno de juego. El estadio, con capacidad para 6.007 espectadores, fue remodelado con una tribuna al estilo de los estadios ingleses y una fachada exterior arquitectónicamente muy atractiva en 2012.