Se ha convertido casi en el jugador duodécimo para Julen Lopetegui. Munir el Haddadi (El Escorial, 01-09-1995) ha empezado esta temporada más metido en la dinámica. Ha sido titular en la mitad de los partidos de Liga y en los de Champions. La temporada pasada era un recurso menos habitual, y aun así terminó con 10 goles. Aquí expresa sus sensaciones antes de afrontar en la Champions la oportuna redención de la mala racha en la Liga.

–Mala racha en la Liga y la Champions como aliciente...

–Sí, es cierto que no estamos acostumbrados a encajar tres derrotas consecutivas en la Liga, pero este es el mismo equipo que se llevó 18 partidos sin perder. Eso es pasado y lo de ahora es otra cosa. Es el Sevilla, un equipo campeón, con carácter. Toca mejorar pequeñas cosas y mirar hacia delante.

–El sábado no jugó. ¿Qué vio desde la grada en San Mamés?

–Vi desde la grada un partido como todos los demás, el equipo estaba enchufadísimo, y luego en la segunda parte en la estrategia nos despistamos un poco y nos hacen los goles, ahí tenemos que mejorar un poco más.

–Existe el mito de que la Champions desmotiva para la Liga...

–No creo. No estamos en nuestro mejor momento porque se nos han ido tres partidos. Intentamos ganarlo todo. Pero la temporada es muy larga y hay que analizar la situación y buscar soluciones.

–¿Cree que hay fatiga mental?

–Puede ser también, fatiga mental sobre todo, porque jugamos cada tres días. Pero para el Sevilla no es excusa eso. La temporada pasada jugamos cada tres días igual y tenemos ese reto también de poder hacer grandes cosas, estar arriba y conseguir más de lo que hicimos.

–¿Flota en el vesetuario la sensación de que no han tenido descanso entre una temporada y otra?

–Claro que está en mente, y nos estamos preparando para eso. Es verdad que cuando acabamos tuvimos pocos días de descanso y para nosotros es como si no hubiese acabado la temporada. Pero ha tocado así, tenemos que tirar hacia delante y tenemos una plantilla muy amplia y cada jugador que ponga el míster pondrá su granito de arena.

–Porque lo primero que hizo Lopetegui al final de la temporada pasada fue felicitar a Óscar Caro y Pepe Cano, los preparadores físicos... Habrán programado la temporada dosificando los esfuerzos y las cargas de trabajo...

–Por lo físico no creo que sea, ellos nos preparan de maravilla. Son rachas que tocan, pero seguro que lo vamos a sacar. Esto sólo acaba de empezar y mejor que nos demos cuenta ahora de los errores que más tarde. Ellos van compensando para que todos estemos a un altísimo nivel. Los partidos son muy complicados y muy exigentes y creo que estamos bien preparados.

–¿Cree que si el Sevilla tuviera más gol se dosificaría mejor?

–Es verdad que el día de la Champoins creamos demasiadas ocasiones y sólo metimos un gol, pero preferimos eso que no crear ninguna y no meter. Los delanteros, con los que convivimos cada día, son grandísimos jugadores. Tenemos mucho gol. Pero ya la gente empieza a decir que no hay gol. Cuando empiecen a entrar la gente cambiará esa sensación.

–Pero el Sevilla sí tiene remate y soltura a la hora de rematar... Confianza hay...

–Yo no hablaría de falta de gol, ¿Qué partido hay que se gane por tres o cuatro a cero? Estoy seguro de que entrarán los goles. Hay que tener paciencia con el gol.

–Sí parece que, por el estilo de juego, de mando con el balón, al equipo le falta contragolpe...

–Si vamos ganando 1-0 tenemos que ir a por más, matar el partido y no conformarnos con eso.

–¿Ha influido la presión de que este Sevilla podía aspirar a todo?

–Para nada. No influye nada porque nosotros no pensamos en eso, pensamos en quedar en lo más alto sin mirar lo que dicen. Tenemos un equipo que es una maravilla, todos queremos ir a lo mismo, que es a superarnos a nosotros mismos, dejar al Sevilla lo más alto posible, que la gente esté contenta. Y el camino es ese, toca levantar la cabeza y pensar en el miércoles.

–¿Qué saben del Krasnodar?

–Es un equipo muy fuerte, sobre todo al contraataque, tienen gente rápida arriba y suelen terminar los contragolpes. Intentaremos ir al 200% para que no sea así y tenerlos acosados en su campo.

–¿Cree que el Sevilla tiene más margen de crecimiento en la Champions que en la Liga?

–La Champions es una competición muy bonita, pero nuestro objetivo también es estar arriba en la Liga, que es lo más importante. La Champions es una ilusión que nos hemos ganado, tenemos que disfrutarla. Debemos dejar al Sevilla en lo más alto.

–Lopetegui se ha quejado ya más de una vez de los horarios tras los partidos europeos.

–Sí, después de jugar el miércoles nos ponen el partido a las cuatro el sábado y las piernas a veces no dan más. No nos queda otra que seguir, no vamos a decir que no jugamos. Tenemos que jugar e ir al máximo.

–¿Cree que en España se le tiene menos respeto al Sevilla que en Europa? El caso del partido en Cádiz tras la Supercopa...

–Bueno, nosotros no nos metemos en eso, nos adaptamos a lo que nos pongan. Como equipo lo vemos como un reto y no nos ponemos excusas. Tenemos que tener la mentalidad de ganador, como es el Sevilla.

–¿Qué significa Lopetegui para este Sevilla?

–Es un entrenador muy competitivo, quiere que estemos siempre al 200%. Como ha sido jugador sabe qué dificultad tiene cada partido y estamos muy contentos con él, a muerte, y toca seguir como a él le gusta que juguemos. Creo que lo estamos haciendo muy bien, aunque siempre se puede mejorar.

–Han hablado siempre del espíritu de familia unida. ¿Es responsabilidad del cuerpo técnico o del carácter de la plantilla?

–Es de todos. Del cuerpo técnico, de los jugadores, los que llegaron el año pasado se adaptaron muy bien. El cuerpo técnico es una maravilla y eso es lo que hace ser un equipo grande, una familia, y luchar por todo. Ahora estamos en esta situación y es cuando tenemos que demostrar que somos una gran familia. Sólo llevamos seis partidos en Liga y es mejor darse cuenta ahora, asimilarlo y levantar la cabeza.

–En el plano particular, esta temporada es más protagonista...

–El año pasado tuve buena participación en las últimas jornadas. Y ahora estoy jugando, me siento cómodo, uno siempre quiere jugar y sentirse futbolista. Y ahora estoy contento con los minutos que llevo.

–Está haciendo un esfuerzo también para jugar en las bandas, cuando siempre fue mediapunta...

–Me voy adaptando. Soy más de jugar de mediapunta, detrás de un delantero. En la banda me estoy adaptando a lo que el míster pide y poco a poco seguiré mejorando. Vas cogiendo experiencia, vas aprendiendo, madurando. Y todavía me queda por explotar, aún no he llegado a mi máximo nivel y tengo que entrenar duro para llegar.

–¿Qué pasa con la selección de Marruecos y la FIFA?

–Me volvieron a convocar, pero estamos igual, a la espera de un documento de la FIFA, esperemos que se solucione. Estoy incluido en la próxima convocatoria, pero aún no puedo jugar. La selección de Marruecos está trabajando para tenerlo y ojalá pueda ser. Que por 13 minutos no puedas continuar una carrera internacional... Ojalá vean eso y se pueda arreglar. Dijeron que sí se podía pero luego no pude por no sé qué partido...

–Sería también un reconocimiento a su trayectoria en el Sevilla.

–Sería un premio muy grande a todo el esfuerzo que estamos haciendo en la selección de Marruecos, y en el Sevilla también. Ojalá se pueda arreglar.

–¿Cómo se pueden conciliar tantos frentes abiertos, tantos partidos continuados, con un calendario tan apretado, citas internacionales y retos altos?

–Somos un equipo al que gustan los retos, superarnos. Debemos ser listos también, no volvernos locos, intentar recuperarnos bien, y disfrutarlo sobre todo, disfrutar de cada partido, hasta que no puedas más. Tenemos una plantilla muy amplia y todos están a un gran nivel para jugar.

–¿Qué se puede esperar del Sevilla, con un listón tan alto?

–Sí, el listón está muy alto. Pero nosotros sabemos y queremos y tenemos las ganas de hacer historia en el Sevilla, de superarnos cada partido, de ir a por más y a por más. El fútbol tiene sus dificultades, somos los primeros que estamos fastidiados cuando perdemos, somos los primeros que lo sufrimos, y también somos los primeros en querer levantar esto.