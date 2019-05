Ángel Torres, presidente del Getafe, ha asegurado que el portero David Soria es a todos los efectos jugador de los azulinos para las próximas seis temporadas después de completar un trámite "burocrático" que tenía con el Sevilla.

El presidente del club azuló ha aclarado que el meta madrileño es portero del Getafe a todos los efectos tras la compra y la recompra. "No hay ningún problema. El Sevilla tenía que notificarnos el tema de recompra. Lo ejecutaron ayer y todos tan amigos. Yo no lo he hecho público, lo han hecho público ellos. David Soria es del Getafe y le quedan seis años de contrato", manifestó Torres a los periodistas.

El Sevilla anunció el lunes que había ejecutado la opción de recompra que tenía sobre el guardameta y que el Getafe tenía cinco días para anular esta operación y quedarse definitivamente con la ficha federativa del poertero, pagando 1,5 millones de euros.

Ambos clubes concretaron el pasado verano, tras el traspaso del jugador por 3 millones de euros, que el Sevilla se reservaba una opción de compra de 4 millones y que el Getafe, a su vez, se reservaba una opción de recompra de 5,5 millones. La diferencia son esos 1,5 millones de los que habla Ángel Torres que ya ha comunicado que pagará para quedarse en propiedad con su ficha.