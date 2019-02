Inzaghi, optimista con Luis Alberto e Immobile

Se acerca la Europa League y Simone Inzaghi se muestra confiado en poder contar con sus dos hombres del ataque, el dúo que forman Luis Alberto e Immobile, no sólo el jueves próximo ante el Sevilla, sino mañana en el partido adelantado de la Serie A frente al Empoli.

En particular el ex sevillista se retiró del campo dejando ciertas dudas sobre si podría llegar a la ida de los dieciseisavos de final de la Liga Europa, en el Olímpico romano. "Las condiciones de Luis Alberto e Immobile habrá que averiguarlas. Hoy trabajaremos más con vídeo que en el campo, pero en principio parece que no hay lesiones. Hay esperanza de verlos en el campo mañana", dijo Inzaghi, en la rueda de prensa que ofreció en el centro deportivo de Formello (Roma).

El entrenador de la Lazio, empero, aún debe esperar para ver si los alinea mañana aun desde el optimismo. "Al jugar en 24 horas, habrá que ver cómo descansan y cómo se ejercitan en las próximas dos sesiones", aseguró el técnico italiano, quien destacó que la Lazio realizó un importante desgaste de energía la última semana.

El próximo rival del Sevilla necesitó los penaltis el jueves 31 de enero para eliminar al Inter en los cuartos de final de la Copa Italia y jugó el lunes a domicilio con el Frosinone, al que venció. Y mañana recibe al Empoli. El adelantamiento responde a que este fin de semana acoge el Olímpico de Roma un partido del Seis Naciones de rugby entre Italia y Gales. Este inconveniente le vendrá muy bien a la Lazio para tener una semana de preparación antes de jugar con el Sevilla en Roma.