Pablo Machín: "Hemos querido entre todos subsanar la mala acción del Mudo"

Pablo Machín ha valorado positivamente el empate del Sevilla en Leganés en un partido con muchos condicionantes negativos: “Más que un punto cuantitativo es cualitativo por la forma de conseguirlo, antes de que pitara el inicio el árbitro ya tres bajas sensibles, al poco de empezar hubo un buen centro y un gol y teníamos que ir por detrás, y luego la expulsión del Mudo, una sobrecarga de Jesús, un jugador menos... Pero el equipo ha demostrado que quiere ser equipo”, ha dicho en SFC Radio.

Inmediatamente, Pablo Machín ha culpado a Franco Vázquez: “Hemos querido entre todos subsanar la mala acción del Mudo, hemos podido marcar en el palo de Ibra (Amadou), hemos tenido otra similar y ha entrado en la de Wissam (Ben Yedder). Hemos demostrado que el equipo tiene espíritu, tiene alma y tiene coraje. No es nada fácil, porque el campeón y el líder de la Liga perdió aquí”.

El entrenador del Sevilla no ha puesto paños calientes a la roja de Franco Vázquez. “Me ha sorprendido enormemente. Una cosa es lo que creamos que es justo en el campo y otra lo que el árbitro pita, pero eso no nos puede hacer perder la concentración ni mucho menos los nervios. Seguro que el Mudo pensaba, con cierta razón, que podría ser la segunda amarilla a Nyom, de hecho su entrenador lo ha quitado. No es suficiente justificación para decirle algo al árbitro y que lo tenga que expulsar. No nos puede afectar lo que no dependa exclusivamente de nosotros”.

Machín ha explicado así su estrategia en la segunda parte: “Había que encontrar nuestro momento, si nos volvíamos locos se lo pondríamos fácil al Leganés que a la contra es peligroso. Había que estar seguros atrás e intentar alguna contra y jugar a la ruleta rusa al final. Ellos han tenido su palo, nosotros el de Ibra, también algún acercamiento con Nolito que no ha llegado a acertar en el último pase o la finalización. Lo mejor es que ha salido bien, no hemos salido derrotado y es un punto que más que por la cantidad importa por la forma en que lo hemos conseguido”.