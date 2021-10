Lopetegui: "Salimos castigados por no hacer bien las cosas desde el principio"

Enfadado por el resultado y por la puesta en escena del Sevilla compareció Julen Lopetegui, que sí destacó la reacción de su equipo tras el 1-0, pero que lamentó el mal arranque. "Salimos castigados por no hacer bien las cosas desde el principio", expuso el técnico sevillista, que también incidó en las ocasiones erradas por sus jugadores.

"No hemos estado bien en el primer tiempo, pero ellos han marcado en el único tiro. No ha sido buena esa primera parte, pero hemos tenido situaciones claras. Luego, el partido ha sido diferente, hemos tenido muchas opciones de marcar, y cuando no lo haces estás más cerca de perder. El equipo ha reaccionado bien, ha tenido fútbol y ocasiones, pero no lo hemos conseguido. En la primera parte se nos han ido muchas posibilidades de ganar el partido. Cuando te pones por detrás pueden pasar estas cosas, te entran los nervios y ese gol ha influido en esas situaciones", analizó el técnico sevillista, que también reconoció el esfuerzo de su rival: "Analizamos nuestro partido y nuestro equipo. Ellos han estado muy efectivos y luego han hecho un gran trabajo defensivo".

También se quejó Lopetegui del tiempo de descuento, menor de lo esperado. "No sé qué ha pasado, ha habido sólo tres minutos de prolongación, hay partidos con diez. En este caso, no tenemos el reloj para saber lo que se ha perdido, pero tengo la sensación de que eran más de tres minutos. No podemos hacer nada", señaló Lopetegui, que lamentó nuevamente la ocasión perdida: "Es una Liga igualada, no pensamos en la clasificación y sí en sumar puntos. Salimos castigados por no haber hecho bien las cosas desde el principio, y cuando la hemos hecho mejor no hemos estado acertados. El fútbol tiene estos recovecos".

Por último, el entrenador del Sevilla indicó que quizá a su equipo le faltó calma para culminar las ocasiones generadas. "Puede ser, al ir por detrás en el mercador... Un gol condiciona mucho en la toma de decisiones final. Hemos tenido situaciones claras de remates, centros, pases finales... Es posible que ir por detrás haya influido", finalizó Lopetegui.