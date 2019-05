Con el sevillismo expectante sobre quién será el entrenador que elija Monchi para el nuevo proyecto del Sevilla, el propio director general deportivo entró en el juego de rumores, nombres e informaciones más o menos fundadas sobre los candidatos al banquillo. En el I Congreso de Entrenadores de Fútbol que se celebró este viernes con motivo de la final de la Copa del Rey, descartó a Eusebio di Francesco.

Hablando de la figura del entrenador, Monchi analizó la de Eusebio di Francesco, el último entrenador con el que ha convivido como director deportivo, durante sus dos temporadas en la Roma. Motu proprio, y sin que mediara pregunta de nadie, remató sus palabras con un taxativo "por cierto, no va a venir al Sevilla".

Días atrás, durante una entrevista en Radio Marca, sí fue preguntado por el técnico italiano, y ya dejó claro, para el que lo quisiera escuchar, que no es el elegido ni está en su terna. "Es una persona a la que admiro, con la que he convivido dos años magníficos en Roma, pero para nada es primera opción ni mucho menos. No van por ahí los tiros".

A Monchi le gusta entrar en ese juego de rumores de la prensa dando pistas o quitándolas. Entre otras cosas porque le permite una mayor libertad de acción si las pistas de la prensa van muy desviadas. Parece ser el caso de Di Francesco, y de otros tantos cuyos nombres están saliendo en la prensa casi a diario.