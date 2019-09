Monchi cumple 51 años y lo hace pletórico ante el motivador inicio de temporada que ha tenido el Sevilla, que recibe en lo alto al Real Madrid este domingo. "Ayer me hicieron un buen regalo de cumpleaños, pero me lo podrían hacer el domingo, mucho mejor", ha dicho al ser felicitado en Radio Marca.

El regreso triunfal del Sevilla a Europa ha sido vinculado con el regreso de Monchi, pero él no se considera un talismán del Sevilla: "El talismán del Sevilla es el propio Sevilla, el propio club, la entidad, los entrenadores que ha habido en estos títulos. Hemos empezado bien ante un rival que no era fácil porque era el primer partido ante un rival con poco nombre. Pero creo que el equipo ha mostrado la misma línea que en el comienzo del campeonato, que es lo que le pedíamos, mantener esa línea de competitividad. Estamos contentos, queda un mundo por delante, pero siempre es bueno empezar bien".

La adaptación de toda la plantilla

El triunfo en Qarabag, con siete cambios en el once titular sobre el equipo base, evidencia que hay una respuesta colectiva muy adecuada. "Evidentemente, con todos los cambios que ha habido no era fácil que el inicio fuese como está siendo. Ahí creo que toda la responsabilidad la tiene Julen y los jugadores, que le han comprado el discurso y han creído y han querido hacer todo lo que les ha dicho".

Según Monchi el propio Lopetegui comento la importancia de la implicación de todos en el proyecto: "Ya lo dijo el míster tras el triunfo en Victoria, que el éxito de la victoria se retrataba en los que que estaba en el campo pero mucha parte de culpa era de los que estaban en el banquillo o se había quedado sin convocar porque estaban elevando el nivel del equipo. Ayer tuvieron la oportunidad muchos de ellos de salir en el once titular por primera vez y respondieron a las mil maravillas. Si me quedo con algo de ayer me quedo con eso, que el equipo hizo lo mismo que en Vitoria, con el Espanyol, con el Granada o el Celta, que es lo que entrena durante la semana el míster".

Favorito, el Real Madrid

Incluso desde Madrid se está dando al Sevilla el papel de favorito para el partido del domingo… "No, hombre, igual que en Qarabag era favorito, por historia y por todo, cuando el Madrid está en un campo de fútbol siempre es el favorito. El domingo el favorito es el Real Madrid, otra cosa es que el Sevilla por muchas circunstancias pueda acortar las diferencias. Cuando juegas contra Madrid, Barcelona, City, United, Juventus, Bayer Múnich, PSG… son equipos superiores que siempre tienen que ganar y conseguir títulos. Eso no significa nada, porque después hay que jugar los 90 minutos".

Las estadísticas dicen que el Ramón Sánchez-Pizjuán es una especie de infierno para el Real Madrid: "La palabra infierno tiene muchos condicionantes negativos. Si hay algo de lo que presumimos los sevillistas es de nuestra afición y de cómo el Sánchez-Pizjuán aprieta en las grandes citas. Yo me imagino que el domingo, porque viene el Madrid, porque venimos de una racha muy buena y porque la afición esta muy ilusionada con el equipo, subirá ese ambiente. Es un ambiente bonito, vibrante, que merece la pena vivir y que todos los que están en el campo o por televisión disfrutan. Uno de los argumentos que hemos esbozado en estos 15 años de gloria y de alegría ha sido ese apoyo de nuestra afición".

Sin engreimiento por el liderato

A Monchi no le da vértigo verse líder, ni se engríe por verse líder, algo que cree común a la afición sevillista: "El sevillismo ha ganado tanto que no celebra ser primero en la cuarta jornada, un sevillismo que ha vivido Eindhoven, Glasgow, Basilea, Mónaco, Turín, Varsovia… no creo que celebre ser primero en la cuarta jornada. En ese aspecto el sevillismo ha madurado, ya está acostumbrado a ganar títulos y no celebra eso. Celebra que ve a un equipo comprometido, un equipo implicado, que se indenfitica con él. Ser primero es una anécdota en la cuarta jornada".

En esa línea, dejó muy claro que no es el reto del Sevilla meterse en la pelea por la Liga, aunque... "Hay tres equipos que por presupuesto tienen la obligación la Liga, pero este equipo ha crecido planteándose metas impensables. Nosotros no tenemos por objetivo ganar la Liga, tenemos por objetivo ganar el máximo número de partidos posible y actualmente somos el equipo que más puntos ha ganado y eso es importante, tener ya diez puntos".

Pozo, Lopetegui y Zidane

El debut oficial de Pozo fue más que esperanzador. El extremo canterano ha sido una apuesta de Lopetegui para el lateral: "El que lo tenía más claro fue Lopetegui, que fue apostando por él en los entrenamientos y los amistosos, le ha dado la confianza, ha visto las posibilidades que tenía y el chaval ha respondido magnífico, en el que era su debut y en Europa".

Monchi no ha visto a Lopetegui distraído ni motivado por enfrentarse con el Real Madrid, su ex equipo: "Hasta ayer no se habló ni una palabra del Madrid. Él no lo permitía. Anoche, tras el partido del Qarabag ya hablamos algo de cómo le fue en el partido del PSG, pero ha estado muy centrado en el partido del Qarabag".

Sobre el mal momento del Madrid y la situación de Zinedine Zidane, ha comentado: "El fútbol tiene poca memoria, y los equipos con una exigencia tan grande como el Real Madrid, que lo tiene que ganar todo, todavía tienen menos memoria. Zidane lo ha ganado y siempre se necesita tiempo. Imagino que el Madrid también será una cuestión de tiempo".