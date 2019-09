Zidane, sobre el entorno: "Si no estoy respaldado mejor salir"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró que se siente con "fuerzas" para dar la vuelta a la mala situación de su equipo, y fue tajante cuando fue preguntado si está sientiendo la confianza de los dirigentes blancos, al asegurar que si no está respaldado "mejor salir".

Zidane habló claro tras la dura derrota de París en el estreno de la Liga de Campeones, que complicó la mala dinámica de su equipo antes de visitar al líder de la Liga, el Sevilla. "Claro que me siento con fuerzas. Tengo que leer cosas como que estoy fuera y eso a mí no me interesa, solo lo que hago yo con los jugadores y me siento fuerte", dijo, pero luego dejó una frase críptica: "No me siento cuestionado por el club, al revés. Hasta el último momento la fuerza de todos es respaldar a la gente que está dentro, y si no estoy respaldado mejor salir", añadió.

Preguntado por la sombra de José Mourinho y el rumor de su regreso, aseguró: "Ni me molesta ni no, la situación es esta. Cuando aquí pierdes un partido se tiene cambiar todo, es difícil pero es la realidad, es lo que hay".

Dejó claro que sólo está centrado en el partido. "Me interesa lo que vamos a hacer como equipo en Sevilla, ante un buen equipo. Tenemos que ir por el partido para intentar ganarlo. Vamos a jugar en un campo difícil, sabemos que el Sevilla es líder y que ha jugado muy bien desde el inicio de temporada. Queremos hacer buen partido. Los jugadores están listos para hacerlo".